Ряд футболистов покинули «Оренбург»

«Оренбург» покинули футболисты, которые находились в клубе на правах аренды. Речь идёт о вратаре Богдане Москвичёве (22 матча, 43 пропущенных мяча и 2 игры на ноль), защитниках Казымджане Караташе (22 матча, гол, 2 ассиста и 3 жёлтых карточки) и Даниле Прохине (29 матчей, 9 жёлтых карточек и одна красная), а также о полузащитнике Ярославе Михайлове (28 матчей, гол, ассист и 2 жёлтых карточки).
Напомним, по итогам прошедшего сезона «Оренбург» покинул РПЛ, заняв предпоследнее место (15-е) в турнирной таблице.
Ранее южноуральцев покинул защитник Андрей Малых.
А почему не играешь с одного, как большинство? Зачем, три аккаунта?
А почему не играешь с одного, как большинство? Зачем, три аккаунта?