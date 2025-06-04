Ряд футболистов покинули «Оренбург»

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сегодня, 14:14

«Оренбург» покинули футболисты, которые находились в клубе на правах аренды. Речь идёт о вратаре (22 матча, 43 пропущенных мяча и 2 игры на ноль), защитниках (22 матча, гол, 2 ассиста и 3 жёлтых карточки) и (29 матчей, 9 жёлтых карточек и одна красная), а также о полузащитнике (28 матчей, гол, ассист и 2 жёлтых карточки).

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Оренбург» покинул РПЛ , заняв предпоследнее место (15-е) в турнирной таблице.

Ранее южноуральцев покинул защитник Андрей Малых.