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Ряд футболистов покинули «Оренбург»

сегодня, 14:14

«Оренбург» покинули футболисты, которые находились в клубе на правах аренды. Речь идёт о вратаре Богдане Москвичёве (22 матча, 43 пропущенных мяча и 2 игры на ноль), защитниках Казымджане Караташе (22 матча, гол, 2 ассиста и 3 жёлтых карточки) и Даниле Прохине (29 матчей, 9 жёлтых карточек и одна красная), а также о полузащитнике Ярославе Михайлове (28 матчей, гол, ассист и 2 жёлтых карточки).

Ряд футболистов покинули «Оренбург»

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Оренбург» покинул РПЛ, заняв предпоследнее место (15-е) в турнирной таблице.

Ранее южноуральцев покинул защитник Андрей Малых.

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Все комментарии
zgtmrhm4y33w
zgtmrhm4y33w
сегодня в 15:40
Бороздить просторы пердива так себе удовольствие
Capral
Capral
сегодня в 15:23
байкал.

А почему не играешь с одного, как большинство? Зачем, три аккаунта?
112910415
112910415
сегодня в 14:32
искать новые вызовы
Capral
Capral
сегодня в 14:21
А вот любопытно, пользователь Байкал-38, как минимум, играет с трех аккаунтов, и что это значит? У меня, к примеру, только один.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:16
Никому неохота играть в лучшей Лиге мира...
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