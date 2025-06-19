Агент Денисова: «По цифрам Даниил один из лучших игроков в „Спартаке“»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» , прокомментировал критику в адрес футболиста.

Когда Ельцин сказал знаменитое: «Я ухожу». А все сейчас цитируют, будто он говорил: «Я устал, я ухожу». Примерно то же самое происходит с Денисовым. Кто-то «поймал» и почему-то это стало трендом — разбирать его игру по косточкам. Хотя, если посмотреть на цифры, он — один из лучших игроков в «Спартаке». Он 2002 года рождения, а уже провёл более ста матчей за «Спартак». Я со многими его хейтерами встречался и разговаривал — они мне толком ничего не могли объяснить.