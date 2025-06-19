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Агент Денисова: «По цифрам Даниил один из лучших игроков в „Спартаке“»

вчера, 10:48

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал критику в адрес футболиста.

Когда Ельцин сказал знаменитое: «Я ухожу». А все сейчас цитируют, будто он говорил: «Я устал, я ухожу». Примерно то же самое происходит с Денисовым. Кто-то «поймал» и почему-то это стало трендом — разбирать его игру по косточкам. Хотя, если посмотреть на цифры, он — один из лучших игроков в «Спартаке». Он 2002 года рождения, а уже провёл более ста матчей за «Спартак». Я со многими его хейтерами встречался и разговаривал — они мне толком ничего не могли объяснить.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:45
Агент маниакально напорист! )
36dh3m87d6jt
36dh3m87d6jt
вчера в 11:57
В спартаке не любят своих тружеников, им Угалде лучше.
lotsman
lotsman
вчера в 11:40
На то он и агент, чтобы рекламировать своего клиента. Это его работа, обязанность. Только Ельцин то здесь причём? Я не понял какая здесь аналогия. И кто это, все, которые цитируют Ельцина? И о таком тренде, разбирать его игру по косточкам, я не слышал.
Capral
Capral
вчера в 11:28
А что, Денисов, так же бухает как Ельцин?
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:05
Действительно! Одно только что идешь говорить с Маньяковым наводит дрожьььь)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:00
Не удивительно, что хейтеры ничего не могли объяснить. С такой фамилией не только хейтеры испугаются.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:56
Таким образом Маньяков , так же хочет увеличить цифры и в своем гонораре...)
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