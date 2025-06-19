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Генсек РФС прокомментировал закрытие футбольного клуба «Химки»

вчера, 10:29

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал закрытие футбольного клуба «Химки».

К сожалению, у клуба с изначально хорошими перспективами, стадионом, находящимся практически в Москве, со всеми возможностями Московской области последний период получился максимально плохим. Потеряли всё, имея всё. У нас есть правило, что в течение четырёх лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут создавать какие-либо футбольные образования.

Более того, существует правопреемственность вновь возникшего клуба в Московской области, в том числе с другим названием. Например, «Нижний Новгород» никакого отношения к «Волге» не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА приняла решение считать клуб правопреемником и обязала закрыть долги «Волги», иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть «Химки» не только себе сделали плохо.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 12:58
Наш РФС давно надо разогнать пожизненно без права избираться вновь.
nubom
nubom
вчера в 12:49
Любопытно, что при этом, главная тема Петербургского международного экономического форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире"...
Vilar
Vilar
вчера в 12:31
Генсек рфс (цк кпсс): "У нас есть правило, большинством голосов выбирать команду в рпл."
wx6sntxjmt6f
wx6sntxjmt6f
вчера в 12:07
Хватит в Москве клубов без зрителей, нужно футбол по всей стране восстанавливать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:33
Об ушедших или хорошо, или никак.
112910415
112910415
вчера в 11:00
есть смысл установить в Химках резиновую (каучуковую) фигуру Садыгова ...
2 -3 бейсбольные биты рядом положить !
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:48
Сложилось такое впечатление, что Митрофанов комментирует, то в чём сам не очень то разобрался...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:47
Даёшь больше частных клубов, хороших и разных - говорили они...
Гость
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