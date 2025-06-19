Генсек РФС прокомментировал закрытие футбольного клуба «Химки»

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный секретарь РФС прокомментировал закрытие футбольного клуба «Химки».

К сожалению, у клуба с изначально хорошими перспективами, стадионом, находящимся практически в Москве, со всеми возможностями Московской области последний период получился максимально плохим. Потеряли всё, имея всё. У нас есть правило, что в течение четырёх лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут создавать какие-либо футбольные образования.