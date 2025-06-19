Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал закрытие футбольного клуба «Химки».
К сожалению, у клуба с изначально хорошими перспективами, стадионом, находящимся практически в Москве, со всеми возможностями Московской области последний период получился максимально плохим. Потеряли всё, имея всё. У нас есть правило, что в течение четырёх лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут создавать какие-либо футбольные образования.
Более того, существует правопреемственность вновь возникшего клуба в Московской области, в том числе с другим названием. Например, «Нижний Новгород» никакого отношения к «Волге» не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА приняла решение считать клуб правопреемником и обязала закрыть долги «Волги», иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть «Химки» не только себе сделали плохо.
2 -3 бейсбольные биты рядом положить !
2 -3 бейсбольные биты рядом положить !