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Юрий Сёмин оценил вино Сергея Галицкого

вчера, 21:07

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о коллекционировании вина.

Как я начал коллекционировать вино? Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом — с другими. Жизнь же развивается. Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно — белое. Красное тоже хорошее.

Дарил ли мне Галицкий вино? Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино — «Казак». Конкурентное, высокого качества. Я увлекаюсь, но не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить — но не пить!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:02
Палыч понимает !
arfpr3qrktzp
arfpr3qrktzp
сегодня в 05:01
Вино не надо коллекционировать, его надо дегустировать.
ABir
ABir
вчера в 22:28
И не скажешь, что Шпалыч и в вине специалист.
Брулин
Брулин
вчера в 21:29
Юрий Семин: «Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций. РПЛ – в топ-8 лиг Европы»
lotsman
lotsman
вчера в 21:23
Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить, но не пить!
Зайдёшь в каюту, нальёшь грамм 100 Olmeca, чуть чуть соли, дольку лайма и все невзгоды дня кажутся пустяком.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:21
Вот понимаю, что с клоноводством бороться безперспективняк Но как вариант предложу такой выход: собирать всех клонов в отдельные группы. Пусть их (групп) будет 4-5 штук, пусть в них будет % 70 от общего количества. Зато остальные будут почти свободны от них. Понимаю, что тогда отменится слепой жребий, что будет нагрузка на организаторов по отслеживанию адресов и т.д. Но это создаст трудности и клоноводам, бороться придётся самим с собой, и призов в разы меньше...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:13
Высокая оценка - заслуженного специалиста...)
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