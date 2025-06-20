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Челестини: «Уже не терпится начать писать новую историю клуба»

вчера, 17:52

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о своём назначении на этот пост.

Я очень счастлив подписать контракт с ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала тренировок. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба. Планы на ближайшее время? Работать, работать, работать.

О том, что Челестини стал главным тренером, было объявлено сегодня.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
Ещё один историк-летописец...
Датак
Датак
вчера в 22:49
странная история,однако.один бежит из ЦСКА в аек,якобы за деньгами и еврокубками,а другой бежит от еврокубков(в том числе и с аек,которому он отказал)...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:32, ред.
"Новая" история за два года не пишется. При всём желании. Плюс один год ? Это только в том случае, если армейцы займут место не ниже прошлогоднего.
Главного тренера в его громких заявлениях понять можно: все новые говорят одно и то же. Просто хочется, чтобы армейский клуб составил конкуренцию "Краснодару" и "Зениту" в борьбе за чемпионский титул и не ограничился восторженными восклицаниями г-на Челестини.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:03
Оценку Фабио давать буду только после реальных результатах его работы,
Подожду. Удачной работе в ЦСКА.
5pudkdrzy2r8
5pudkdrzy2r8
вчера в 18:44
Через полгода вышвырнут за слабые показатели.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:23
"Я художник не местный - попишу и уеду"
Capral
Capral
вчера в 18:20
Ох, как не люблю я такие громкие заверения. Пришел, работай молча, делай то, что требуется, только не сотрясай воздух. Поглядим, что это за товарищ Сухов...
ЦСКА Удачи!!!!!!!
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 18:17
Орешкин и Ко тебе на трасферы не даст, не в тот клуб ты пошел.
drug01
drug01
вчера в 18:02
Сначало надо добиться результата!!!
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