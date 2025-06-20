Челестини: «Уже не терпится начать писать новую историю клуба»

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вчера, 17:52

Главный тренер ЦСКА высказался о своём назначении на этот пост.

Я очень счастлив подписать контракт с ЦСКА . Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала тренировок. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба. Планы на ближайшее время? Работать, работать, работать.

О том, что Челестини стал главным тренером, было объявлено сегодня.