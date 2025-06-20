Челестини: «Уже не терпится начать писать новую историю клуба»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о своём назначении на этот пост.
Я очень счастлив подписать контракт с ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала тренировок. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба. Планы на ближайшее время? Работать, работать, работать.
О том, что Челестини стал главным тренером, было объявлено сегодня.
Главного тренера в его громких заявлениях понять можно: все новые говорят одно и то же. Просто хочется, чтобы армейский клуб составил конкуренцию "Краснодару" и "Зениту" в борьбе за чемпионский титул и не ограничился восторженными восклицаниями г-на Челестини.
Главного тренера в его громких заявлениях понять можно: все новые говорят одно и то же. Просто хочется, чтобы армейский клуб составил конкуренцию "Краснодару" и "Зениту" в борьбе за чемпионский титул и не ограничился восторженными восклицаниями г-на Челестини.
Подожду. Удачной работе в ЦСКА.
Подожду. Удачной работе в ЦСКА.
ЦСКА Удачи!!!!!!!
ЦСКА Удачи!!!!!!!