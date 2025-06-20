Челестини — новый главный тренер ЦСКА

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вчера, 17:40

Швейцарец официально представлен в качестве главного тренера ЦСКА .

Московский клуб объявил о подписании контракта с 49-летним специалистом по схеме «2+1».

Челестини выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии в прошедшем сезоне.