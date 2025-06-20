Челестини — новый главный тренер ЦСКА

Швейцарец Фабио Челестини официально представлен в качестве главного тренера ЦСКА.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 49-летним специалистом по схеме «2+1».
Челестини выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии в прошедшем сезоне.
Таким образом, изучив материалы швейцарской прессы, можно сделать вывод, что предложение от московского клуба стало для него логичным и своевременным решением: работа в амбициозной команде с богатыми традициями, но без постоянного внутреннего давления и намёков на недоверие, как это происходило в Швейцарии." Ну а так, по большому счету, любое тренерское назначение в плане успешности, то примерно, опять же условно, как в устном народном творчестве шанс встретить динозавра на улице. Либо встречу, либо нет. В общем могу пожелать только успехов. А как оно будет, в плане успешности, грядущий сезон покажет. Как-то так с моей колокольни.
Таким образом, изучив материалы швейцарской прессы, можно сделать вывод, что предложение от московского клуба стало для него логичным и своевременным решением: работа в амбициозной команде с богатыми традициями, но без постоянного внутреннего давления и намёков на недоверие, как это происходило в Швейцарии." Ну а так, по большому счету, любое тренерское назначение в плане успешности, то примерно, опять же условно, как в устном народном творчестве шанс встретить динозавра на улице. Либо встречу, либо нет. В общем могу пожелать только успехов. А как оно будет, в плане успешности, грядущий сезон покажет. Как-то так с моей колокольни.