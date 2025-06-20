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Челестини — новый главный тренер ЦСКА

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:29
И опять иностранец...
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Для Николича ведь с деньгами не было проблем. Ему в ЦСКА давали всё. Тренер махнул рукой и уехал. Не красиво поступил с одной стороны. Денег дали и он сбежал? Вот моя вечная проблема, я верю в честность людей.. а тут несколько волшебных слов)) но даже как-то обидно, что оказался такой человек) я его защищал помните как Смородская поступила с Николичем? как-то думал всё немного тоньше, а оказалось так банально..эххх) по большому счету конечно это право любого тренера и человека, но после стольких сладких слов в адрес команды, я думал причины поубидетительней
ABir
ABir
сегодня в 00:33
В Швейцарии делают очень хороший сыр, и часы отличные, но очень дорогие.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Спокойной ночи. Благодарю за приятное общение. Если "дозрею" - обязательно напишу! )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:00
Всем мирной ночи!

Спасибо за общение.
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:58
)))
Бывает. Нормальное общение - лучшее лекарство...
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:56
Корчной до последнего играл.
Я написал с целью ликвидации пробелов, вдруг кореша играют и "обижают", а раз их нет - сам смотри, если вдруг, что - спрашивай, что знаю поделюсь.
Мну 65...
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:51, ред.
Владимир меня зовут.
А годков-то уже (или ещё??)) ) 60.

Что-то у нас с тобой диалог о шахматах, как в том анекдоте:

"К регистратуре подходит женщина:
- Вы знаете, у меня упал сахар...
- Вам надо к эндокринологу.
- ...я нагнулась его собирать и у меня вступило в спину, не могла разогнуться...
- Значит, вам нужен невропатолог.
- ...я позвала мужа...В общем, забеременела.
- А, вам нужен гинеколог.
- Нет, я уже родила. Но не хватало молока.
- Всё-таки вам нужен эндокринолог.
- Мне посоветовали есть зеленый лук и пить побольше жидкости. Стала есть лук - замучила изжога...
- Тьфу ты, так вам нужен гастроэнтеролог!
- ...но потом изжога прошла. А вот от жидкости появились отёки...
- Так, я вас записываю к урологу.
- Отёки сошли, но я стала часто бегать по ночам в туалет.
- И что?
- И вот однажды ночью в темноте запнулась об тумбочку и упала...
- Сильно ушиблись? Вот вам талончик к хирургу.
- ...и сломала два передних зуба.
- Так вам стоматолог что ли нужен?
- Нет, зубы я вставила, но стала шепелявить..."
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Давай конкретно знакомиться, я как то пропустил твое имя, мну Олег.
И по твоим сомнениям - если сочтёшь нужным, сколько годов от роду?
В зрелом возрасте лучше учить индивидуально или с тренером в виде консультаций .(в рамках детских разрядов)
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:41
Ох, сколько всего много-то!!!???
Боюсь, не сдюжу...)
У меня сейчас другое увлечение: социология, психология, в какой-то степени мировая экономика...
Когда ж Портиша с Авербахом и примкнувшем к ним Нимцовича ещё изучать?
Да и ДО СИХ ПОР друзей-товарищей, играющих в шахматы, нет... (
Вдвоём-втроём-то сподручнее изучать, правда?
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Для круга друзей достаточно будет если проштудируешь учебник Арона Нимцовича "Моя система"...)
Для развития комбинационного зрения: " 600 комбинаций." Учебное пособие | Блох Максим. (на Озоне 450 руб.)
Эндшпиль... (Окончания)
Здесь начни с самого простого, Ю.Авербах "Что надо знать об эндшпиле"
Есть очень старая, хорошая книга Портиша "600" окончаний.
Учебник Панченко замечательный.

P.S. По дебютам. Вначале необходимо ознакомиться с общими правилами начала партии.
Подойдет "Краткий курс дебютов для начинающих", Калиниченко
adekvat
adekvat
вчера в 23:25
Ну посмотрим, все лучше своего Березуцкого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dynkel (раскрыть)
вчера в 22:55
Ты Станковича имел в виду.? Соглашусь
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:53
"после шахматных баталий....)"

По-хорошему завидую...
Я, ведь, тоже, ещё в пионерах, очень хотел научиться играть...
Даже "Шахматную школу" смотрел... )
В журнале "Пионер" задачки "Мат в три хода" УСПЕШНО разгадывал...
Книги по шахматам - ЖУТКИЙ ДЕФИЦИТ в ТО время - мне отец дарил на праздники...
Но всё равно - НЕ СРОСЛОСЬ...
Потому, наверное, что САМ батя в шахматы не играл, а друзей-шахматистов не было.
Как и шахматного кружка...
А так бы, даже сейчас - с удовольствием!
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Короче, "Ты, того, если что - заходи")) Будем дружить))
Спокойная музыка, это единственное что меня успокаивает после шахматных баталий....)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:46
Интересно будет посмотреть по какой схеме будет играть Челестини. После того как ознакомится со всеми игроками ЦСКА. В прошедшем сезоне Фабио играл сначала по любимой схеме 3-4-3, но после двух неудач кряду перешел на 4-2-3-1 – и взял золото. Николич в прошлом сезоне удивил всю РПЛ , с его ромбом так и не смог никто справиться. Беспроигрышная серия в чемпионате тому подтверждение.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:43
А у меня вышел по запросу ВЕСЬ концерт.
Сейчас слушаю....
И-ЗУ-МИ-ТЕЛЬ-НО!
Какой голос, какая музыка!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:37
Если "зашло" ещё пару композиций:
Умар Кейн -
"Снова обманутое сердце"
"Эта любовь сводит меня с ума"
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:27
"Umar Keyn - Lie, в исполнении Сары Хадид"

Поставил по твоей рекомендации сию исполнительницу.
Заслушался... )
Благодарю.
Сп62
Сп62
вчера в 22:15
Наконец-то команду укомплектовали.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:12
Пусть порулит, а мы посмотрим. Новый тренер из Европы, новые взгляды на российский футбол - это всегда интересно. Разве не так ? Может, чего новенького приВнесёт в армейский футбол, хотя, если откровенно, я в это не верю. Да и лицо свежее, не затёртое российскими реалиями; а то всё наши недотёпы, на которых порой смотреть противно, а уж слушать их...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:59
Господа!
Предлагаю музыкальную паузу!
Umar Keyn - Lie, в исполнении Сары Хадид.
dynkel
dynkel
вчера в 21:58
Собирайте из Европы всякое что там не пригодилось.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
А что, у ЦСКА генеральный спонсор - "успешные российские предприниматели, которые своим трудом, потом и кровью честно заработали большие деньги и решили их вложить в перспективный проект", а у других - БАРЫГИ С БАБЛОМ, с чем ты, как я видел по твоим одобрениям моих постов о Спартаке и не только с упоминанием этого словосочетания, РАДОСТНО СОГЛАШАЛСЯ???
Не напоминает ли тебе ЭТО период СССР, когда У НИХ - ШПИОНЫ, а У НАС - РАЗВЕДЧИКИ???
Evgen_86
Evgen_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:52
Акинфеев тоже едет с ярмарки. При этом Игореше только снися тот уровень нп котором играл швейцарец. Роша с Мойзесом никому на... не нужны в Европе. Какой на... европейский уровень, если они играют в слабой РПЛ, клубы которой даже в еврокубках не играют, что бы сравнивать с европейским уровнем.
Расскажи мне про успехи российской молодёжи. Прям очень интересно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:48, ред.
По назначению главного тренера:

"СВОИХ БРОСИЛИ!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:47
В процессе такой дискуссии, когда с твоей стороны пошли в ход термины "бабло барыг" принято напоминать, что за базар надо отвечать. Аргументы на стол КБ!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:46
"В Базеле один игрок приличного уровня. Это Шакири. В ЦСКА побольше. Это Акинфеев, Роша, Мойзес и Кисляк, т.е. 4 как минимум. Состав однозначно покрепче да и ПОДОРОЖЕ." (Печатный курсив мой)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:44
Олег! Прочитал три раза, но так и не понял к чему это? Какое отношение эта инфа имеет к ЦСКА , или Базелю. Поясни!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 21:42
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