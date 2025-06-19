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«Ювентус» разгромил «Аль-Аин» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 08:19
Аль-АинЛоготип футбольный клуб Аль-Аин (Эль-Айн)0 : 5Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Аль-Аин» крупно проиграл над «Ювентусу» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:5).

Первый гол в матче был забит на 11-й минуте — отличился нападающий Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте Франсишку Консейсау удвоил преимущество своей команды. На 31-й минуте Кенан Йилдыз забил третий мяч. На 45+4-й минуте Коло Муани оформил дубль, а на 58-й минуте Франсишку Консейсау поставил точку в игре, записав на свой счет второй гол в матче.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:31
Показали их реальный уровень.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 13:17
Начало есть, посмотрим дальше.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 12:39
Если найдете пяток минут - мнение о вчерашней игре Реал М. - Аль-Хиляль?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:37
Думаю, Ювентус впечатлил болельщиков своей игрой. Это было мощно! Очень хорошее впечатление оставила итальянская команда. После этого успеха можно причислить ее к фаворитам турнира наряду с ПСЖ, Баварией и Ман Сити.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:17
Ого, даже так? Уже точку успели поставить?) ну ладно.
112910415
112910415
вчера в 11:11
строгая бабуля, однако !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 10:25
Осторожно)))) Аль Хиляль или Аль Наср уровень европейских топ клубов))))так вчера поставили точку в споре, какая лига сильней -- МЛС или саудовская
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:08
Причем конкретно, не так как Реал слил....
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:04
Старушенция показала кто в доме хозяин ☝️😜
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:43
Да....
Старушка тряхнула стариной!
Победа конечно просматривалась, но пятак...))
lotsman
lotsman
вчера в 09:36
Не плохо размялись игроки Ювентуса.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:51
Юве отнёсся к матчу ответственно)))
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 08:29
Ювентус показал, что команды из верблюд - лиги ничего из себя не представляют. Просто с ними на этом турнире никто толком не хочет выложиться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:21
Ювентус показал как надо играть.Молодцы !!!
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