«Ювентус» разгромил «Аль-Аин» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 08:19

«Аль-Аин» крупно проиграл над «Ювентусу» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:5).

Первый гол в матче был забит на 11-й минуте — отличился нападающий Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте Франсишку Консейсау удвоил преимущество своей команды. На 31-й минуте Кенан Йилдыз забил третий мяч. На 45+4-й минуте Коло Муани оформил дубль, а на 58-й минуте Франсишку Консейсау поставил точку в игре, записав на свой счет второй гол в матче.