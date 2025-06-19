«Реал» не смог обыграть «Аль-Хиляль» на старте Клубного чемпионата мира

«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:1).
На 34-й минуте мадридский клуб вышел вперёд — мяч забил Гонсало Гарсиа. На 41-й команда из Саудовской Аравии отыгралась — пенальти реализовал Рубен Невеш.
Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
И кстати, качество трансляции, полей и т.д. оооочень мягко говоря, ужасные!
Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
И кстати, качество трансляции, полей и т.д. оооочень мягко говоря, ужасные!
И как бы футбольные чиновники не рапортовали о проданных билетах, количестве приехавших команд и участию в нём лучших футболистов планеты, ценность трофея определяется именно таким вот отношением к нему. Никому он не нужен.
И как бы футбольные чиновники не рапортовали о проданных билетах, количестве приехавших команд и участию в нём лучших футболистов планеты, ценность трофея определяется именно таким вот отношением к нему. Никому он не нужен.
А вот Реал совсем не понравился. Я так и не понял, во что команда играла. Первые 30мин., 1-го тайма, пытались играть в футбол Байера- с высоким прессиногом, но потом, то ли устали, то ли забили на это, и бросили играть. Выход Гюлера непонятен. Он нужен, если есть крепкий ЦН, но такого в Реале сейчас нет. Выход Модрича напрашивался раньше, здесь Алонсо затянул. В обороне Реала- тот же бардак, что и в прошлом сезоне, игры в центре поля не просматривается, а про позиционную атаку и разговора нет. Много навесной игры...
Вобщем, еще неизвестно, кто был ближе к победе, но в любом случае, саудиты понравились больше, более тренерская команда... Но не будем резко судить Алонсо- это его первый официальный матч, a работы у него очень много. Удачи Реалу!!!
А вот Реал совсем не понравился. Я так и не понял, во что команда играла. Первые 30мин., 1-го тайма, пытались играть в футбол Байера- с высоким прессиногом, но потом, то ли устали, то ли забили на это, и бросили играть. Выход Гюлера непонятен. Он нужен, если есть крепкий ЦН, но такого в Реале сейчас нет. Выход Модрича напрашивался раньше, здесь Алонсо затянул. В обороне Реала- тот же бардак, что и в прошлом сезоне, игры в центре поля не просматривается, а про позиционную атаку и разговора нет. Много навесной игры...
Вобщем, еще неизвестно, кто был ближе к победе, но в любом случае, саудиты понравились больше, более тренерская команда... Но не будем резко судить Алонсо- это его первый официальный матч, a работы у него очень много. Удачи Реалу!!!