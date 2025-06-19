 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКлубный чемпионат мира 2025

«Реал» не смог обыграть «Аль-Хиляль» на старте Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:1).

На 34-й минуте мадридский клуб вышел вперёд — мяч забил Гонсало Гарсиа. На 41-й команда из Саудовской Аравии отыгралась — пенальти реализовал Рубен Невеш.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче Клубного чемпионата мира
Вчера, 20:59
«Монтеррей» и «Интер» поделили очки в матче Клубного чемпионата мира
Вчера, 07:50
«Ривер Плейт» обыграл японский клуб «Урава Рэд Даймондс»
17 июня
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче Клубного ЧМ
17 июня
«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче Клубного чемпионата мира
16 июня
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Атлетико» в матче Клубного чемпионата мира
16 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 05:38
Ожидаемо
Все эти дифирамбы о галактикос это дешевый понт.
trtb73xbk9ec
trtb73xbk9ec
сегодня в 05:33, ред.
Работы у Алонсо ещё непочатый край
112910415
112910415
сегодня в 04:52
этому Реалу ещё работать и работать !
этому Вини работа может и не помочь )
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:56
Вот они за победой приехали. Щас еще Ювентус глянем
протон
протон
сегодня в 03:42
В каких то пабликах читал учеников. "Вот участь ждет, как в Китайской лиги" . Я на палубе господа и не вижу горизонта года три.
протон
протон
сегодня в 03:37
В СА очень много топовых игроков, арабы не дураки разбрасывать деньгами. Саудиты могут организовать турнир СА против грандов Европы. Почему бы нет? Ведь урожай плодоносит.
протон
протон
сегодня в 03:34
Можно и с Барсой организовать игру. А думаю жару СА дадут
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:20
Секс, наркотики, рок-н-ролл, цепи, кнуты.
Из этого всего только цепи видел на поле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:53
Реалу ещё повезло, что судья не удалил Джуда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 02:47
Интересно, хватит ли сил дойти до финала?? Запас прочности у ПСЖ больше.
амурец
амурец
сегодня в 02:42
да уж, есть ещё Реалу над чем работать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:17
Саудовские клубы умеют играть в футбол
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:12
Ничего страшного не произошло
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:44
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:12
    Саудиты очень понравились, рука Индзаги видна. Дисциплинировано играют в обороне, подстраховка приличная и что интересно- комбинируют классно, быстро и комбинационно выбегают в контратаки, и вообще- техничная команда, правда, слегка пижонистая. Похоже, Симоне сделает из них людей... Физики не хватает, как и всем саудитам. Ну u конечно вратарь красавчик- и пенальти отбил, и в игре сыграл блестяще. Вобщем- симпатичная команда.

    А вот Реал совсем не понравился. Я так и не понял, во что команда играла. Первые 30мин., 1-го тайма, пытались играть в футбол Байера- с высоким прессиногом, но потом, то ли устали, то ли забили на это, и бросили играть. Выход Гюлера непонятен. Он нужен, если есть крепкий ЦН, но такого в Реале сейчас нет. Выход Модрича напрашивался раньше, здесь Алонсо затянул. В обороне Реала- тот же бардак, что и в прошлом сезоне, игры в центре поля не просматривается, а про позиционную атаку и разговора нет. Много навесной игры...

    Вобщем, еще неизвестно, кто был ближе к победе, но в любом случае, саудиты понравились больше, более тренерская команда... Но не будем резко судить Алонсо- это его первый официальный матч, a работы у него очень много. Удачи Реалу!!!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:39, ред.
    Из европейских команд пока можно выделить только ПСЖ и Баварию. Остальные отдохнуть приехали.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    Алонсо о 1-м матче во главе «Реала»: «Начнется рок-н-ролл. Это отправная точка, и нам наверняка чего-то еще не хватает»
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ juchok (раскрыть)
    сегодня в 00:32, ред.
    Ааа, это связано с названием стадиона?)
    Я просто не разбираюсь в музыке, не слушаю её. Поэтому не понял.
    Подумал, что кто-то из игроков Реала что-то ляпнул про рок-н-ролл
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:32
      протон
      протон ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 00:32, ред.
      Я очень давно хотел увидеть силу чемпионата СА. И она достойна. Аль-Хиляль вполне себе серьзная команда , всё-таки количество потраченных денег переросло в качество , всем проблемы создаст этот клуб.
      juchok
      juchok ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:30
      "хард-рок арена"
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 00:30
      В воскресенье узнаем, кто из них аутсайдер))) мексиканская Пачука или Реал
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      сегодня в 00:29
      Тут не Реал ругать стоит, а в очередной раз ФИФА. Очевидно же, что все топы воспринимают игры турнира как обкатку, тратя ровно столько сил, сколько "не жалко".

      И как бы футбольные чиновники не рапортовали о проданных билетах, количестве приехавших команд и участию в нём лучших футболистов планеты, ценность трофея определяется именно таким вот отношением к нему. Никому он не нужен.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      сегодня в 00:27
      ПСЖ ещё ладно, они в отличной форме.
      А почему приплел сюда Баварию?))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:26
      Что за прикол по поводу рок-н-ролла?
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 00:24
      Не стоит не до оценевать Хиляль как и весь чемпеонат СА очень сильный что и доказал сегодня. 💪 Я думаю Хиляль с групы выйдут вместе с Реалом, остальные сопернеки это аутсайдеры. Сегодня играли лучшие и ничья хороший итог!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:24, ред.
      Вот так эти болтуны собираются завоевать трофей клубного чемпионата мира? В Реале сейчас больше болтают, чем делают что-то на поле. Даже Аль-Хиляль не смогли обыграть. Аль-Хиляль (!). Очень рад, что судья поставил на место этого симулянта Винисиуса. Зачем он упал? Почему бы не пойти дальше, если ты выходишь один в один с вратарём? Аль-Хиляль (!) поставил место этих зазвездившихся игроков. Писали, что Трент чуть ли не в сумасшедшей форме. Я ничего удивительного от него не увидел. С такой игрой (в одни навесы), нам точно нужен игрок стиля Хоселу, Мурики и т.п. Да и левый защитник нужен. Фран вообще ни о чем. В одном моменте он дважды махнул ногой и толком не попал по мячу. Асенсио очень плохо сыграл. Соперник спиной к воротам. Зачем его дергать двумя руками? Судья хорошо отработал. Для меня, игрок матча - Яссин Буну! Реал пусть больше тренируется, вместо болтовни.
      Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
      И кстати, качество трансляции, полей и т.д. оооочень мягко говоря, ужасные!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      сегодня в 00:22
      При Анчелотти Реал побеждал чемпиона КСА Аль Хиляль 5-3.....но...тогда и Реал был чемпионом))) сегодня обе команды как серебряные призеры своих лиг...
      ABir
      ABir
      сегодня в 00:22
      А не случайными были поражения от Барселоны во всех последних матчах .
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 00:17
      Всем мирной ночи.
      Спасибо за общение и терпение)
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       