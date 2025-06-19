«Реал» не смог обыграть «Аль-Хиляль» на старте Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:07

«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:1).

На 34-й минуте мадридский клуб вышел вперёд — мяч забил Гонсало Гарсиа. На 41-й команда из Саудовской Аравии отыгралась — пенальти реализовал Рубен Невеш.