Бухгалтера «Торпедо» поместили под домашний арест

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вчера, 15:08

Бухгалтер столичного «Торпедо» Ирина Волкова отправлена под домашний арест. Об этом говорится в заявлении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волковой Ирины Михайловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ , на срок 02 месяца 00 суток. Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой Волковой И.М. и её защитника-адвоката об избрании в отношении обвиняемой более мягкой меры пресечения, такой, как запрет определённых действий.

Ранее на 2 месяца под стражу был заключён владелец клуба Леонид Соболев, на такой же срок в СИЗО отправили генерального директора «автозаводцев» Валерия Скородумова.