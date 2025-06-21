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Бухгалтера «Торпедо» поместили под домашний арест

вчера, 15:08

Бухгалтер столичного «Торпедо» Ирина Волкова отправлена под домашний арест. Об этом говорится в заявлении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волковой Ирины Михайловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой Волковой И.М. и её защитника-адвоката об избрании в отношении обвиняемой более мягкой меры пресечения, такой, как запрет определённых действий.

Ранее на 2 месяца под стражу был заключён владелец клуба Леонид Соболев, на такой же срок в СИЗО отправили генерального директора «автозаводцев» Валерия Скородумова.

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Все комментарии
cy8z6yafx75y
cy8z6yafx75y
вчера в 18:13
Так они через бухгалтерию взятку судье проводили?
112910415
112910415
вчера в 17:42
Дело определённо доведут до суда!
Ну, если авторитетный звонок не последует...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:33
Походу, кирдык когда то великому клубу...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ bnn6dj3784w5 (раскрыть)
вчера в 16:29
И всех остальных и в первую очередь Миллера и Дюкова. Там на пожизненное хватит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:27
Не надо так поверхностно судить. Речь не о судьбе этой женщины или о судьбе владельца. Речь о том, что Торпедо осталось без финансирования и без РПЛ. Видимо навсегда.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:44
Если арест лишь домашний, значит ничего серьёзного на бухгалтера Футбольного клуба Торпедо нет. Видимо предположительное наказание даже не связано с реальным решением свободы. Одним словом процесс ради процесса.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:37
РФС это консерватория для глухих)...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:36
Может быть , что то в консерватории (РФС) поправить? )))
Futurista
Futurista
вчера в 15:31
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, футбольный клуб, бухгалтерия, золото, суд, Сибирь)...
Capral
Capral
вчера в 15:29, ред.
Мда, с таким "счастьем", Торпедо в ПЛ не остаться. Как же жаль... Представить себе нечто подобное в советское время просто невозможно, тем более, в таком Клубе как Торпедо. С другой стороны, а что делать торпедовцам в вышке с таким набором игроков, который явно не соответствует лиге? Да и вообще, после того, как команда побывала уже и во 2-й лиге и пробыла там несколько лет- нечего и говорить. Утешать себя, только тем, что Торпедо уже не то, не команда ЗИЛа как в прошлые годы конечно можно, но для меня, Торпедо, всё равно- частица незабываемого советского футбола!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:26
Следователи в бухгалтерии нашли заявление "Прошу выдать деньги на дачу взятки судье..."
Деньги были выданы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:25
торпедо подрывает основы корабль рпл
bnn6dj3784w5
bnn6dj3784w5
вчера в 15:11
Та, очевидно, все повязаны, нужно еще бы и цска прооверить.
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