Сын Вячеслава Малафеева дебютировал в профессиональном футболе

Сын бывшего вратаря «Зенита» провёл дебютный матч на профессиональном уровне.

19-летний голкипер Максим Малафеев выступает за «Звезду» из Санкт-Петербурга. Сегодня он вышел в стартовом составе команды на игру дивизиона «Б» Второй лиги с «Енисеем-2» в Красноярске, отыграв поединок целиком. Петербуржцы выиграли со счётом 3:1.

Отец футболиста прокомментировал источнику дебют сына:

Считаю, что дебют на профессиональном уровне получился хорошим. Команда выиграла. Матч смотрел. В первом тайме не было много моментов, был пропущенный гол: передача в центр и практически выход один на один.

Знал заранее, что он будет играть. Мы с ним обсуждали это. У меня был только один совет: ничего не выдумывать, играть так, как он умеет. В последней игре за молодёжку «Звезды» он сыграл хорошо. Для меня было достаточно информации, что он находится в хорошей форме. Сказал ему, чтобы он сыграл на своём уровне.

Дальнейшие перспективы будут зависеть только от него. Дебют в целом удался. Но это только начало, только первый шаг.