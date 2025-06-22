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Сын Вячеслава Малафеева дебютировал в профессиональном футболе

вчера, 16:50
Енисей-2Логотип футбольный клуб Енисей-2 (Красноярск)1 : 3Логотип футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург)ЗвездаМатч завершен

Сын бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева провёл дебютный матч на профессиональном уровне.

19-летний голкипер Максим Малафеев выступает за «Звезду» из Санкт-Петербурга. Сегодня он вышел в стартовом составе команды на игру дивизиона «Б» Второй лиги с «Енисеем-2» в Красноярске, отыграв поединок целиком. Петербуржцы выиграли со счётом 3:1.

Отец футболиста прокомментировал источнику дебют сына:

Считаю, что дебют на профессиональном уровне получился хорошим. Команда выиграла. Матч смотрел. В первом тайме не было много моментов, был пропущенный гол: передача в центр и практически выход один на один.

Знал заранее, что он будет играть. Мы с ним обсуждали это. У меня был только один совет: ничего не выдумывать, играть так, как он умеет. В последней игре за молодёжку «Звезды» он сыграл хорошо. Для меня было достаточно информации, что он находится в хорошей форме. Сказал ему, чтобы он сыграл на своём уровне.

Дальнейшие перспективы будут зависеть только от него. Дебют в целом удался. Но это только начало, только первый шаг.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 05:10
Не вырастет он уже) А вот развиваться можно.
протон
протон
вчера в 23:02
Видимо от первого брака сын, а второй раз женился вратарь в 2012 голу как помню
zbbk88fx4x8n
zbbk88fx4x8n
вчера в 20:38
Желаю успешной карьеры. И запомнится как Максим Малофеев, а не как сын Вячеслава Малофеева.
lobsterdam
lobsterdam ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:08
Можете не сомневаться, семейный бизнес, дело-то доходное...
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:57
А Доннарума в 16 был основным в Милане.
Такие истории редки для вратаря.
Пусть растет и развивается.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
Ещё одна спортивная династия... Появление на футбольном небосклоне молодого вратаря целиком заслуга его именитого отца. Давно о Вячеславе Малафееве ничего не было слышно и вот, такой приятный повод. Надеюсь, что скоро о Максиме Малафееве мы узнаем, как о действующем игроке Зенита.
vmu7drq7c9fs
vmu7drq7c9fs
вчера в 17:32
Интересно бы по этому поводу губошлёпа-биатлониста заслушать
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:20
Акинфеев в 18 лет уже был основным кипером ЦСКА и дебютировал в сборной, а тут ...
t0s1k
t0s1k
вчера в 16:54
урааааа
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