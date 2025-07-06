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Защитник «Зенита» Волков: «Хочу вернуться в сборную России»

сегодня, 08:27

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о том, что полностью восстановился от травмы крестообразных связок, которую он получил осенью 2024 года.

Могу сказать, что восстановился на 100%, что та травма не беспокоит. Но надо ещё набирать форму. До конца сборов постараюсь сделать это через игры и тренировки. Хочется быстрее влиться в команду и участвовать в матчах, быть одним целым с остальными ребятами. Желания работать ещё больше прибавилось. Сборная России? Очень хочу туда вернуться. Все игры смотрю, слежу за сборной. Интересно было бы снова сыграть за неё.

«Зенит» свой следующий товарищеский матч на летних сборах проведёт сегодня, 6 июля, против калининградской «Балтики».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:14
Не надо спешить, а то можно опять надорваться. Нужно постепенно входить в форму.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:04, ред.
Тебе сейчас нужно думать о том, как завоевать место в основном составе Зенита. А то, вдруг на тебя больше не рассчитывают. Сборная России никуда не уйдёт,, туда вызывают кого угодно. Кстати, в Питере могут и не дать времени на восстановление игровых кондиций. Тимощук хорошо высказался о шансах российских игроков.
Vilar
Vilar
сегодня в 09:58
Не помню, когда он играл в сборной против кого, кстати в зените тоже.
Abschnit
Abschnit
сегодня в 09:58
Сначала в Зенит нужно вернуться.
9bh6jkyxymyt
9bh6jkyxymyt
сегодня в 09:43
Есть все шансы, в сборной России проходной двор.
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:41
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:22
    Лимит никто не отменял, Как паспортисту нужно набирать форму чтобы быть лучшим из россиян, как минимум...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 08:31, ред.
    Может клуб сменить стоит, чтобы практики было больше??
    Гость
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