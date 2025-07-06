Защитник «Зенита» Волков: «Хочу вернуться в сборную России»

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сегодня, 08:27

Защитник «Зенита» рассказал о том, что полностью восстановился от травмы крестообразных связок, которую он получил осенью 2024 года.

Могу сказать, что восстановился на 100%, что та травма не беспокоит. Но надо ещё набирать форму. До конца сборов постараюсь сделать это через игры и тренировки. Хочется быстрее влиться в команду и участвовать в матчах, быть одним целым с остальными ребятами. Желания работать ещё больше прибавилось. Сборная России? Очень хочу туда вернуться. Все игры смотрю, слежу за сборной. Интересно было бы снова сыграть за неё.

«Зенит» свой следующий товарищеский матч на летних сборах проведёт сегодня, 6 июля, против калининградской «Балтики».