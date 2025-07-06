Защитник «Зенита» Волков: «Хочу вернуться в сборную России»

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о том, что полностью восстановился от травмы крестообразных связок, которую он получил осенью 2024 года.
Могу сказать, что восстановился на 100%, что та травма не беспокоит. Но надо ещё набирать форму. До конца сборов постараюсь сделать это через игры и тренировки. Хочется быстрее влиться в команду и участвовать в матчах, быть одним целым с остальными ребятами. Желания работать ещё больше прибавилось. Сборная России? Очень хочу туда вернуться. Все игры смотрю, слежу за сборной. Интересно было бы снова сыграть за неё.
«Зенит» свой следующий товарищеский матч на летних сборах проведёт сегодня, 6 июля, против калининградской «Балтики».
Ну, уже как обычно для вас, не найдя ничего лучше, обвинили бездоказательно оппонента, прикрыв это все словом "возможно". Ну, тогда отвечу вам вашим же способом.
А может все эти клоны, с которыми вы так упорно сражаетесь, ваши? Как написал Байкал, вы в прошлом году уже вели подобную борьбу, после чего ушли на какое-то время в тень из КП. А потом вернулись, и через какое-то время клоны активизировались. А может вы за это время собирали свою армию, а потом просто с ней выступили. Но при этом, чтобы не подпасть под подозрение, продолжали вашу борьбу с ветряными мельницами. Повторю, возможно. А еще в пользу этого предположения говорит то, с каким вы упорством пытались вытянуть из конкурента по ферме его методику и техническую часть схемы игры, прибегая к провокациям, и пусть не прямым, но обвинениям его в некомпетентности данного вопроса. Опять же, возможно. А еще в пользу этого говорит тот факт, что вы полностью проигнорировали мою идею с привязкой аккаунтов к электронной почте, с последующим подтверждением победителя через эту почту. А лишь обратили внимание на вопрос начисления баллов и правило двух часов, заранее зная, что никто их менять не будет, так как этот вопрос уже поднимался много раз, и безуспешно. А вот подтверждение аккаунта через электронку, могло бы похоронить всех ваших клонов, из-за чего вы и ни стали акцентировать на этом внимание, и сделали вид, что не заметили этой части моего комментария. И снова, - возможно.
И смотрите, как в итоге все красиво складывается. Ведь возможно же...
Ну, уже как обычно для вас, не найдя ничего лучше, обвинили бездоказательно оппонента, прикрыв это все словом "возможно". Ну, тогда отвечу вам вашим же способом.
А может все эти клоны, с которыми вы так упорно сражаетесь, ваши? Как написал Байкал, вы в прошлом году уже вели подобную борьбу, после чего ушли на какое-то время в тень из КП. А потом вернулись, и через какое-то время клоны активизировались. А может вы за это время собирали свою армию, а потом просто с ней выступили. Но при этом, чтобы не подпасть под подозрение, продолжали вашу борьбу с ветряными мельницами. Повторю, возможно. А еще в пользу этого предположения говорит то, с каким вы упорством пытались вытянуть из конкурента по ферме его методику и техническую часть схемы игры, прибегая к провокациям, и пусть не прямым, но обвинениям его в некомпетентности данного вопроса. Опять же, возможно. А еще в пользу этого говорит тот факт, что вы полностью проигнорировали мою идею с привязкой аккаунтов к электронной почте, с последующим подтверждением победителя через эту почту. А лишь обратили внимание на вопрос начисления баллов и правило двух часов, заранее зная, что никто их менять не будет, так как этот вопрос уже поднимался много раз, и безуспешно. А вот подтверждение аккаунта через электронку, могло бы похоронить всех ваших клонов, из-за чего вы и ни стали акцентировать на этом внимание, и сделали вид, что не заметили этой части моего комментария. И снова, - возможно.
И смотрите, как в итоге все красиво складывается. Ведь возможно же...