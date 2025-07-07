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В подписании вингера «Реала» Родриго заинтересованы три топ-клуба

вчера, 11:55

Нападающий Родриго Силва может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, у форварда есть три варианта продолжения карьеры. В подписании бразильца заинтересованы «Арсенал», ПСЖ и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
D-V
D-V ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:43
Убери шейхов у псж и сити, и все нет их больше. А это скоро может стать реальностью, особенно когда фифа и уефа начнет расследование их махинации.
Без шейхов они ни кто.
Арсенал обычный середняк что прыгнул выше головы.
catal
catal
вчера в 13:44
Ну раз это не Лечче, Ницца и Лестер Сити, то уйти лучше чем остаться и до 40 лет играть запасного на скамейке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:08
И самый последний момент уйдет в саудовский клуб.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:46
Родриго Силве хочет бороться за трофеи, куда же ему податься? Арсенал? Не думаю, канониры слишком слабо проводят весеннюю часть сезона. Манчестер Сити? Это слишком опасный вариант - Гвардиола уже несколько месяцев находится в творческом поиске, не понимаю только, что он ищет? А вот получается неважно, да и амбиции мешают. ПСЖ? Хороший вариант, но как его примут в коллективе? Что скажет стая? Выбирать игроку.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ D-V (раскрыть)
вчера в 12:40
Арсенал Лондон, Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити - топ-клубы как в рамках своих чемпионатов, так и европейским и по мировым меркам.
D-V
D-V
вчера в 12:31
Эм а где тут 3 топ клуба?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Пойдёт к кому-нибудь из шейхов...
Гость
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