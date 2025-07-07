В подписании вингера «Реала» Родриго заинтересованы три топ-клуба

Нападающий Родриго Силва может покинуть «Реал» этим летом.
Как сообщается, у форварда есть три варианта продолжения карьеры. В подписании бразильца заинтересованы «Арсенал», ПСЖ и «Манчестер Сити».
Нападающий Родриго Силва может покинуть «Реал» этим летом.
Как сообщается, у форварда есть три варианта продолжения карьеры. В подписании бразильца заинтересованы «Арсенал», ПСЖ и «Манчестер Сити».
Без шейхов они ни кто.
Арсенал обычный середняк что прыгнул выше головы.
Без шейхов они ни кто.
Арсенал обычный середняк что прыгнул выше головы.