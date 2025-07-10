Винисиус смеялся после поражения «Реала» от ПСЖ со счётом 0:4

«Реал» проиграл ПСЖ (0:4) в матче полуфинала Клубного чемпионата мира.
После окончания встречи нападающий «сливочных» Винсиус Жуниор смеялся на скамейке запасных. Когда камеры начали снимать его, бразилец закрыл лицо руками.
|Пари Сен-Жермен4 : 0Реал
|Матч завершен
«Реал» проиграл ПСЖ (0:4) в матче полуфинала Клубного чемпионата мира.
После окончания встречи нападающий «сливочных» Винсиус Жуниор смеялся на скамейке запасных. Когда камеры начали снимать его, бразилец закрыл лицо руками.
Не знаю, возможно я и ошибаюсь, и со временем, Хаби меня опровергнет, но пока, картина видится мне печальной в игре Реала.
Не знаю, возможно я и ошибаюсь, и со временем, Хаби меня опровергнет, но пока, картина видится мне печальной в игре Реала.
на КЧМ Реал почти до финала пошел со своими проблемами,
вчера не играли дискв Хенсен и Трент.
при том проиграли ПСЖ, а не Баварии или Ювентус, а эти клубы тоже в перестраиваются.
считаю, что Реалу еще нужно закупиться в это лето, при всем уважении убрать некоторых игроков, как Винисиус, Асенсио и Карвахаль.
понятно, сразу сейчас начать яркий сезон не получится, нужно время.
все у вас впереди, уважаемые Мадридисты, не грустите сильно.
Реал еще порадует вас титулами, если Барса снова не сломается.
а Хаби Алонсо красавчик, он за короткое время уже кое как выстроил свою игру, он скажет свое слово еще!
Анчелотти это прошлое.
на КЧМ Реал почти до финала пошел со своими проблемами,
вчера не играли дискв Хенсен и Трент.
при том проиграли ПСЖ, а не Баварии или Ювентус, а эти клубы тоже в перестраиваются.
считаю, что Реалу еще нужно закупиться в это лето, при всем уважении убрать некоторых игроков, как Винисиус, Асенсио и Карвахаль.
понятно, сразу сейчас начать яркий сезон не получится, нужно время.
все у вас впереди, уважаемые Мадридисты, не грустите сильно.
Реал еще порадует вас титулами, если Барса снова не сломается.
а Хаби Алонсо красавчик, он за короткое время уже кое как выстроил свою игру, он скажет свое слово еще!
Анчелотти это прошлое.