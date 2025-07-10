Винисиус смеялся после поражения «Реала» от ПСЖ со счётом 0:4

1752159927

вчера, 18:05

«Реал» проиграл ПСЖ (0:4) в матче полуфинала Клубного чемпионата мира.

После окончания встречи нападающий «сливочных» смеялся на скамейке запасных. Когда камеры начали снимать его, бразилец закрыл лицо руками.