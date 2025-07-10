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Винисиус смеялся после поражения «Реала» от ПСЖ со счётом 0:4

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Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:12
У Анчи конечно были ошибки, но поправимые. Конечно в его игре нужны были изменения, однозначно, но не радикальные, точечные, и я уверен, что он внес бы нужные необходимые поправки. Я одного не понимаю- выбор Алонсо. Тренер, который вчистую проиграл финал ЛЕ. Разгромно и без шансов попал Ливерпулю в ЛЧ, и однозначно вылетел от Баварии из ЛЧ. Тренер- неопытный и неготовый для такого Клуба как Реал. Мало менять схему, рисунок игры, надо еще быть стратегом, уметь перестраиватьcя по ходу игры, то-есть, иметь несколько вариантов. Разве у Алонсо всё это есть?
Я не спорю, вполне возможно, он вырастит в приличного тренера, поставит игру, выстроит нужную игровую систему. Вопрос- как скоро это произойдет...?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:08
Ему плевать на всех.Себя только любит
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:58
Если честно, то Карло Анчелотти в последнее время вообще непонятный был. Много ошибок допускал. Я не замечал у него плана Б, как не заметил и у Хаби в матче против ПСЖ. Очень глупо он сыграл против парижан. Вообще не угадал с составом. После провального первого тайма, он не поменял ничего. Большой ошибкой было то, что он поменял схему перед игрой, и что выпустил трёх нападающих сразу. А вот рисунок игры хоть какой-то виделся до этого матча, чего у нас не было давно.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:30
Решения были, и очень интересные, о чем я сегодня здесь и написал. Вспомни 2-й тайм, в игре за СК. Полный триумф Анчи и полнейший провал Флика. А во второй игре чемпионата, где Реал проиграл, ведя 2:0, тоже уже были видны удачные перестроения. Но Пересу не хватает терпения, за один неудачный сезон увольнять такого тренера. Так ладно, пригласил бы Зидана, а то, малоопытного Алонсо, которому, наверняка нужно время и тоже без гарантии на успех...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:23
в прошлом сезоне весь мир видел растерянное лицо Анчелотти, когда его команду вынесли пацаны Флика.
в 4 матчах - полный разгром.
ни одного решения как исправит ситуацию...кроме поиска виновных в лице испанских судей.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
В каком поиске и с кем- с Ювентусом, получающим пять мячей от неубедительного МС, или с кем- с дохлой Боруссией- усредненного Ковача? Это показатели работы тренера? А что вчера он показал, с мощным соперником? Ничего. Реал имел жалкий вид. И что показал вчера Гюлер? Гюлер нужен, если есть сильная атака у Реала, а сейчас её нет, потому что- ни Вини, ни Мбаппе толком не понимают новую схему Алонсо... Предсказуемость Анчи, тренера, который выиграл всё, что только возможно? У Анчи- классический, академичный, проверенный временем в разных командах футбол, а что у Алонсо, какой футбол и кем проверенный- Байером, в средней Бундес лиге?
И какой рисунок у Реала, где ты его увидел? У него даже его любимый прессинг не работает, а вчера, и вовсе непонятный футбол... Рисунок у ПСЖ, а у Реала только намётки, и то- очень пока призрачные...
catal
catal
вчера в 20:37
Честно говоря с этим винисиусом связано столько проблем, скандалов и выходок, что его само существование в этом мире (как Балотелли) является сомнительным.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:16
при Хави Алонсо нет той предсказуемости, как при Анчелотти.
на КЧМ Алонсо постояннои в поисках.
его Реал играет и тройку, и четверку защитников, при нем Гюлер важный игрок.
Анчелотти не доверял турку.
турок хорош. и главное, игроки Реала тоже ищут его на поле.
многие передачи в центре на Гюлера, а дальше турок находит продолжение.
Гюлер умеет принимать решения.
да, он не Модрич и не Кроос, но всему свое время.
проблемы тоже есть.
Винисиус тормоз, Мбаппе пока не в форме из за отравления.
защита как всегда, косячит.
и все таки Реал навязывает свой рисунок.
этого хочет Хави Алонсо. системный футбол.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
А что конкретно он выстроил, можешь озвучить? И Трент, тут ни при чем, он новый человек в Реале и ещё не успел сыграться.
И кстати, Бавария не перестраивается, она перестроилась, по ходу прошлого сезона, другое дело- кадровые проблемы.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:14
Это истерический смех, одна из защитных реакции....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:59
можно подумать что Реал впервые так позорно проигрывает.
на КЧМ Реал почти до финала пошел со своими проблемами,
вчера не играли дискв Хенсен и Трент.
при том проиграли ПСЖ, а не Баварии или Ювентус, а эти клубы тоже в перестраиваются.
считаю, что Реалу еще нужно закупиться в это лето, при всем уважении убрать некоторых игроков, как Винисиус, Асенсио и Карвахаль.
понятно, сразу сейчас начать яркий сезон не получится, нужно время.
все у вас впереди, уважаемые Мадридисты, не грустите сильно.
Реал еще порадует вас титулами, если Барса снова не сломается.
а Хаби Алонсо красавчик, он за короткое время уже кое как выстроил свою игру, он скажет свое слово еще!
Анчелотти это прошлое.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:49
чем смеяться над командой, Вини лучше работать над собой.
всем видно, что бразилец не в форме. как и Мбаппе после смутного отравления.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:39
А что плакать что ли? Сдался ему этот КЧМ совсем не нужный турнир для чего он и зачем столько команд? С какого боку там была команда Зальзбург да и другие тоже в турнире должны участвовать победители своих Конфедераций и называться он должен как раньше Межконтинентальный кубок и это моё мнение, а Вини радовался, что наконец-то наступил отпуск. Сезон был длинный и тяжёлый.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:38
Вини смеялся..., Родриго пукал..., у кого то на скамейке РМ была изжога/отрыжка..., кто то же смачно сморкался и матерился... Ну и ? Должна была иметь место другая реакция у игроков РМ ?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:31
В данном случае смех, это защитная реакция Винисиуса. Он просто не хотел заплакать перед камерами. Лично мне очень жаль, что у бразильца получается не так, как хотелось бы. А ещё этот непонятный заочный спор с Мбаппе, ну кому он нужен? Им лучше найти общий язык или разбежаться. Более талантливый, как игрок, Винисиус, менее психологически устойчив, чем Мбаппе. Они совершенно разные - никому не нужно это противостояние.
Capral
Capral
вчера в 18:30
У Алонсо нет достаточного тренерского авторитета в команде. Вини сделал для Реала достаточно много- он один из лидеров, а Алонсо, пока- только обще любимый и известный в прошлом игрок Реала. На мой взгляд, и отношение к поражению, у некоторых игроков команды- соответственное. Я по-прежнему остаюсь при своём мнении: нельзя было увольнять Карло Великого. Да, были ошибки, нуждалась игра Реала в корректировке, в каких-то дополнениях, но менять такого тренера, на неопытного, и, будем откровенными безыдейного тренера- непоправимая ошибка Переса... Тем более, что две последние игры против Барсы, Анчи провел совсем неплохо, даже, несмотря на поражения, а второй тайм в игре за СК- стал блистательным для Реала и провальным для Флика!!!
Не знаю, возможно я и ошибаюсь, и со временем, Хаби меня опровергнет, но пока, картина видится мне печальной в игре Реала.
112910415
112910415
вчера в 18:25
Что делать-то бедняге, ежели смешно ему?!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:24
Молодец Вини, правильная реакция.
Пересу надо его продлять и бабла еще подкинуть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:20
Комментировать - только портить...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:19
Над мбаппе смеялся))))
Barcelona
Barcelona
вчера в 18:15
Типичный наёмник!
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:10
Не нужно его болелам Реала ругать: ЭТО - нервная реакция на разгром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:07
Что с него взять, негра есть негра...
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