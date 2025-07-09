«Кристал Пэлас» могут исключить из числа участников Лиги Европы

Обладатель Кубка Англии «Кристал Пэлас» может быть не допущен к выступлению в Лиге Европы в сезоне-2025/26.
Как сообщает источник, причина заключается в запрете на участие в одном соревновании УЕФА клубам, принадлежащим одному и тому же лицу. А совладельцем «Кристал Пэлас» и французского «Лиона» является американский бизнесмен Джон Текстер.
Ранее стало известно о том, что «Лион» сохранит за собой место во французской Лиге 1, а значит сможет сыграть в Лиге Европы, поскольку в прошлом сезоне занял в чемпионате шестое место.
Теперь УЕФА должен на нынешней неделе определить судьбу «Кристал Пэлас». Хотя Текстер уже продает свою долю акций лондонского клуба, «орлам» могут запретить играть в одном соревновании с «Лионом». В этом случае «Пэлас» выступит в Лиге конференций, а освободившееся место в Лиге Европы от Англии достанется «Ноттингем Форест».