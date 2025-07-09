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«Кристал Пэлас» могут исключить из числа участников Лиги Европы

вчера, 18:42

Обладатель Кубка Англии «Кристал Пэлас» может быть не допущен к выступлению в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

Как сообщает источник, причина заключается в запрете на участие в одном соревновании УЕФА клубам, принадлежащим одному и тому же лицу. А совладельцем «Кристал Пэлас» и французского «Лиона» является американский бизнесмен Джон Текстер.

Ранее стало известно о том, что «Лион» сохранит за собой место во французской Лиге 1, а значит сможет сыграть в Лиге Европы, поскольку в прошлом сезоне занял в чемпионате шестое место.

Теперь УЕФА должен на нынешней неделе определить судьбу «Кристал Пэлас». Хотя Текстер уже продает свою долю акций лондонского клуба, «орлам» могут запретить играть в одном соревновании с «Лионом». В этом случае «Пэлас» выступит в Лиге конференций, а освободившееся место в Лиге Европы от Англии достанется «Ноттингем Форест».

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Alex_67
Alex_67
вчера в 18:56, ред.
Джон Текстер опытный бизнесмен, он не мог не знать, что существует такой порядок. Категорически не понимаю, чем занимаются многочисленные юристы? А ведь все эти юристы получают весьма приличные зарплаты. Джон, ты бы проверил, чем они занимаются. Неужели некому было посоветовать банально записать Кристал Пэлас на тёщу или ещё кого-нибудь?
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