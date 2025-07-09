«Кристал Пэлас» могут исключить из числа участников Лиги Европы

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вчера, 18:42

Обладатель Кубка Англии «Кристал Пэлас» может быть не допущен к выступлению в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

Как сообщает источник, причина заключается в запрете на участие в одном соревновании УЕФА клубам, принадлежащим одному и тому же лицу. А совладельцем «Кристал Пэлас» и французского «Лиона» является американский бизнесмен Джон Текстер.

Ранее стало известно о том, что «Лион» сохранит за собой место во французской Лиге 1, а значит сможет сыграть в Лиге Европы, поскольку в прошлом сезоне занял в чемпионате шестое место.