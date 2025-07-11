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«Барселона» готова приобрести Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:41

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в испанской «Барселоне».

Форвард «Манчестер Юнайтед» стал приоритетом для каталонского клуба на трансферном рынке после неудачной попытки приобрести у «Атлетика» из Бильбао Николаса Уильямса и трудного начала переговоров с «Ливерпулем» о возможном трансфере Луиса Диаса, на которого также претендует «Бавария».

Что касается Маркуса Рэшфорда, то его брат и агент Дэйн ранее уже успел посетить Барселону, где провел встречу с представителями «сине-гранатовых».

27-летний англичанин с февраля по май нынешнего года выступал за «Астон Виллу» на правах аренды, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач в 17 матчах.

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Все комментарии
Bombon
Bombon ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:40
Да хоть десятый. Даже на него денег нет. Про других и говорить нечего. Лапорта может только щеки надувать и обещать какие-либо трансферы. Но их не будет.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:58
Ну раз первые двое потеряли номерки..
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 16:56
Брейтуэйт, Феликс, Де Йонг, Тринкао передают привет.
Да и Ферран Торрес не сказать, что усиление.
hu93mvktybnd
hu93mvktybnd
вчера в 15:18
Для Барселоны это лишний трансфер
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:30
Думаю, что этот трансфер не состоится. Рэшфорд не способен усилить атаку Барселоны. Незачем тратить на него деньги когда команда и так находится в затруднительном финансовом положении.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:52
А испанцы не горят желанием его приобрести. Третий в очереди...
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