«Барселона» готова приобрести Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:41

Нападающий сборной Англии может продолжить карьеру в испанской «Барселоне».

Форвард «Манчестер Юнайтед» стал приоритетом для каталонского клуба на трансферном рынке после неудачной попытки приобрести у «Атлетика» из Бильбао и трудного начала переговоров с «Ливерпулем» о возможном трансфере , на которого также претендует «Бавария».

Что касается Маркуса Рэшфорда, то его брат и агент Дэйн ранее уже успел посетить Барселону, где провел встречу с представителями «сине-гранатовых».

27-летний англичанин с февраля по май нынешнего года выступал за «Астон Виллу» на правах аренды, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач в 17 матчах.