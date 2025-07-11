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«Спартаку» предложили услуги полузащитника «Порту»

вчера, 18:22

Полузащитник «Порту» Иван Хайме может продолжить карьеру в России.

По данным источника, услуги футболиста были предложены «Спартаку». Стоимость испанца оценивается в 8 млн евро, а зарплата — в 2 млн евро. Сам футболист готов переехать в Россию.

Иван Хайме — универсальный атакующий полузащитник. Он является воспитанником «Малаги». Также он играл за «Фамаликан» и «Валенсию».

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Все комментарии
hfgq6wtj8mxf
hfgq6wtj8mxf
вчера в 22:37
Это как купить кота в мешке
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:16
Даже не представляю себе, кто это такой? Его нам предлагают взять по одному резюме?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:59
Урфин "Станкович" Джус может взять ещё одного солдата в свою команду
j78hqwunbru8
j78hqwunbru8
вчера в 20:46
Если уж Заболотного взяли, то чего не взять ширпотреб из Португалии.
ABir
ABir
вчера в 20:24
Не факт, что Спартак и без услуг этого таланта не обойдется
311
311
вчера в 19:41
Из Порту только Фалькао нужен, но он не поехал
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:04
Купят. К бабке не ходи))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:04
Неее.. Не видать КБ призовых мест, а чемпионства и подавно, пока вот такие типа менеджеры у руля. Пихают всех кто не нужен и вот эти шляпы ведь же купят. Там же распил виден невооружённым взглядом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:52
Покупай, Спартак, что самим негоже. И ведь может купить!...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:43
Ой, если что то предлагают это сразу подозрительно. Я думаю по всей Европе уже ходят разговоры в закулисье какие 8ы у руля Спартака и многие хотят этим воспользоваться. Не только же тем кто внутри клуба работает наживаться. А раз даже Какахигао приехал поживиться то Спартак действительно уже обрёл дурную славу
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:37, ред.
Ещё о нём немного:

"Вторую половину прошлого сезона Хайме провел в аренде в «Валенсии». В Ла Лиге испанец СЫГРАЛ 9 матчей и результативными действиями НЕ ОТМЕТИЛСЯ. «Валенсия» НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ правом выкупа игрока за 8 млн евро в конце сезона."

И это - ВАЛЕНСИЯ, которая заняла 12-е место из 20-ти команд Ла Лиги!
Получается, что "недоделок" какой-то...
И зачем, спрашивается, он Спартаку???
Порту не нужен от слова "совсем", заштатной Валенсии тоже...
Благотворительностью в размере 2 лимона гейро за сезон в отношении одного отдельно взятого игрочишки заниматься???
протон
протон
вчера в 18:31
совсем доходяга, видимо, если уж Порту его в топ-лигу не пристроил
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
О как.... уже не скауты работают, а ждут кого предложат...
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