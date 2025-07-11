«Спартаку» предложили услуги полузащитника «Порту»

1752247324

вчера, 18:22

Полузащитник «Порту» может продолжить карьеру в России.

По данным источника, услуги футболиста были предложены «Спартаку». Стоимость испанца оценивается в 8 млн евро, а зарплата — в 2 млн евро. Сам футболист готов переехать в Россию.

Иван Хайме — универсальный атакующий полузащитник. Он является воспитанником «Малаги». Также он играл за «Фамаликан» и «Валенсию».