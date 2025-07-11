«Спартаку» предложили услуги полузащитника «Порту»

Полузащитник «Порту» Иван Хайме может продолжить карьеру в России.
По данным источника, услуги футболиста были предложены «Спартаку». Стоимость испанца оценивается в 8 млн евро, а зарплата — в 2 млн евро. Сам футболист готов переехать в Россию.
Иван Хайме — универсальный атакующий полузащитник. Он является воспитанником «Малаги». Также он играл за «Фамаликан» и «Валенсию».
"Вторую половину прошлого сезона Хайме провел в аренде в «Валенсии». В Ла Лиге испанец СЫГРАЛ 9 матчей и результативными действиями НЕ ОТМЕТИЛСЯ. «Валенсия» НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ правом выкупа игрока за 8 млн евро в конце сезона."
И это - ВАЛЕНСИЯ, которая заняла 12-е место из 20-ти команд Ла Лиги!
Получается, что "недоделок" какой-то...
И зачем, спрашивается, он Спартаку???
Порту не нужен от слова "совсем", заштатной Валенсии тоже...
Благотворительностью в размере 2 лимона гейро за сезон в отношении одного отдельно взятого игрочишки заниматься???
"Вторую половину прошлого сезона Хайме провел в аренде в «Валенсии». В Ла Лиге испанец СЫГРАЛ 9 матчей и результативными действиями НЕ ОТМЕТИЛСЯ. «Валенсия» НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ правом выкупа игрока за 8 млн евро в конце сезона."
И это - ВАЛЕНСИЯ, которая заняла 12-е место из 20-ти команд Ла Лиги!
Получается, что "недоделок" какой-то...
И зачем, спрашивается, он Спартаку???
Порту не нужен от слова "совсем", заштатной Валенсии тоже...
Благотворительностью в размере 2 лимона гейро за сезон в отношении одного отдельно взятого игрочишки заниматься???