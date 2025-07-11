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Мурад Мусаев: «Джон Кордоба сам отказался от предложения „Спартака“»

вчера, 17:46

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как нападающий Джон Кордоба отказался от перехода в «Спартак».

У Джона Кордобы был момент 50 на 50, у него заканчивался контракт, через пару месяцев он уже мог разговаривать с другими клубами. Мы очень много с ними разговаривали, но он сам отказался от предложения «Спартака», остался в «Краснодаре». Он сам сказал, что в «Краснодаре» к нему очень хорошо относятся, он лидер и вице‑капитан. Как показали итоги сезона, он сделал правильный выбор.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:57
Успеет ещё....достигнет возраста Заболотного...и перейдёт спокойно.....
nd7xb2juhgwb
nd7xb2juhgwb
вчера в 21:04
В спартаке выше четвертого места не поднимешься, а зачем это чемпиону?
Capral
Capral ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 19:42
Товарищ Ван Гог, вы о чём, собственно?))) Объясните, будьте любезны.
derrik2000
derrik2000 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 19:36
"Что такое Спартак после Лобановского? "


А вы ТОЧНО ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ нашим футболом???
))))))))))))))))))))))))))))))))
Дед и ушко
Дед и ушко ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:32
Вопрос в ориентирах. Где Краснодар, и где Спартак? Что такое Спартак после Лобановского? Гениальный Каррера сделал чемпионами, и его слили, как свиной навоз.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:14
Любят игроки поболтать, им пальца в рот не клади.
протон
протон
вчера в 19:06
У большинства футболистов любимый клуб - там, где больше платят
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:22
Кордоба открестился от Спартака как "как чёрт от ладана".
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:10
Откровенно говоря, я ОЧЕНЬ РАД, что Кордоба НЕ перешёл в ФК Спартак.
Ему сейчас годиков-то сколько?
Правильно - 32.
Это для защитника или, там, опорника, 32 это ещё возраст под названием "О-ГО-ГО!" )
А тем более для голкипера.
А он - НАПАДАЮЩИЙ.
Думаю, потому Спартаку ГИГАНТСКУЮ сумму получки и озвучил, что хотел "срубить на старость быстренько баблеца" а потом уже спокойно ехать "на ридну КолумбийшЫну", в тихую и сытую жизнь.
Не верю, чтобы он ИГРАЛ С ЖЕЛАНИЕМ ВЕСЬ КОНТРАКТ.
Он и в Краснодаре, бывало, подряд несколько матчей дурака валял, но у кубанцев ЭТО ему сходит с рук, поскольку ТАМ Кордоба - ЗВЯЗДА!
А нужен Спартаку второй Эменике, я имею в виду, резвое, обнадёживающее начало и быстрый переход к дуракавалянию в играх???
Полагаю, что "дефективным манагерам" Спартака рассказали об этом неравнодушные люди.

"Сам отказался..."
Ага-ага.
Как сказал Буратино, "ИЩИ ДУРАКА ЗА ЧЕТЫРЕ СОЛЬДО".)))
fm824se2m4ap
fm824se2m4ap
вчера в 17:58
Может и к лучшему, пусть быков подымает
протон
протон
вчера в 17:57, ред.
STVA 1 Ну, покидайте дровишек, разогрейте для активности КП. У вас получается не плохо демовиаторами.
протон
протон
вчера в 17:49
Ну он и зарядил Спартаку на порядок больше, чем Краснодару. Типа если уж настолько заинтересованы, то платите с горкой и по рукам. А при прочих равных, он захотел остаться.
Гость
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