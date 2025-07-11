Мурад Мусаев: «Джон Кордоба сам отказался от предложения „Спартака“»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как нападающий Джон Кордоба отказался от перехода в «Спартак».
У Джона Кордобы был момент 50 на 50, у него заканчивался контракт, через пару месяцев он уже мог разговаривать с другими клубами. Мы очень много с ними разговаривали, но он сам отказался от предложения «Спартака», остался в «Краснодаре». Он сам сказал, что в «Краснодаре» к нему очень хорошо относятся, он лидер и вице‑капитан. Как показали итоги сезона, он сделал правильный выбор.
А вы ТОЧНО ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ нашим футболом???
))))))))))))))))))))))))))))))))
А вы ТОЧНО ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ нашим футболом???
))))))))))))))))))))))))))))))))
Ему сейчас годиков-то сколько?
Правильно - 32.
Это для защитника или, там, опорника, 32 это ещё возраст под названием "О-ГО-ГО!" )
А тем более для голкипера.
А он - НАПАДАЮЩИЙ.
Думаю, потому Спартаку ГИГАНТСКУЮ сумму получки и озвучил, что хотел "срубить на старость быстренько баблеца" а потом уже спокойно ехать "на ридну КолумбийшЫну", в тихую и сытую жизнь.
Не верю, чтобы он ИГРАЛ С ЖЕЛАНИЕМ ВЕСЬ КОНТРАКТ.
Он и в Краснодаре, бывало, подряд несколько матчей дурака валял, но у кубанцев ЭТО ему сходит с рук, поскольку ТАМ Кордоба - ЗВЯЗДА!
А нужен Спартаку второй Эменике, я имею в виду, резвое, обнадёживающее начало и быстрый переход к дуракавалянию в играх???
Полагаю, что "дефективным манагерам" Спартака рассказали об этом неравнодушные люди.
"Сам отказался..."
Ага-ага.
Как сказал Буратино, "ИЩИ ДУРАКА ЗА ЧЕТЫРЕ СОЛЬДО".)))
Ему сейчас годиков-то сколько?
Правильно - 32.
Это для защитника или, там, опорника, 32 это ещё возраст под названием "О-ГО-ГО!" )
А тем более для голкипера.
А он - НАПАДАЮЩИЙ.
Думаю, потому Спартаку ГИГАНТСКУЮ сумму получки и озвучил, что хотел "срубить на старость быстренько баблеца" а потом уже спокойно ехать "на ридну КолумбийшЫну", в тихую и сытую жизнь.
Не верю, чтобы он ИГРАЛ С ЖЕЛАНИЕМ ВЕСЬ КОНТРАКТ.
Он и в Краснодаре, бывало, подряд несколько матчей дурака валял, но у кубанцев ЭТО ему сходит с рук, поскольку ТАМ Кордоба - ЗВЯЗДА!
А нужен Спартаку второй Эменике, я имею в виду, резвое, обнадёживающее начало и быстрый переход к дуракавалянию в играх???
Полагаю, что "дефективным манагерам" Спартака рассказали об этом неравнодушные люди.
"Сам отказался..."
Ага-ага.
Как сказал Буратино, "ИЩИ ДУРАКА ЗА ЧЕТЫРЕ СОЛЬДО".)))