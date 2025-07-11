Мурад Мусаев: «Джон Кордоба сам отказался от предложения „Спартака“»

Главный тренер «Краснодара» рассказал, как нападающий отказался от перехода в «Спартак».

У Джона Кордобы был момент 50 на 50, у него заканчивался контракт, через пару месяцев он уже мог разговаривать с другими клубами. Мы очень много с ними разговаривали, но он сам отказался от предложения «Спартака», остался в «Краснодаре». Он сам сказал, что в «Краснодаре» к нему очень хорошо относятся, он лидер и вице‑капитан. Как показали итоги сезона, он сделал правильный выбор.