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Дзюба отправился на допинг-контроль после матча с «Крыльями Советов»

вчера, 19:40
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал журналистам о том, что отправился на процедуру допинг-контроля после матча 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

Футболист забил свой 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

Сейчас пошёл на допинг-контроль. Для меня огромная честь побить рекорд Кержакова, сейчас планка 250 [голов]. Ещё не осознал, с возрастом стал сентиментальнее, чуть не заплакал.

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Дзюба Артём
Источник: tass.ru
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:14
...а вдруг баночку Энергетика завалил перед игрой...?!
j9enk5x5srnc
j9enk5x5srnc
вчера в 20:06
Давай жми,открой клуб 300
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:05
Главное чтобы правильные анализы сдал! Не перепутал)))))))
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 19:57
Никак переборщил вчера на празднике.)
протон
протон
вчера в 19:50
Чуть не заплакал?
Какая сентиментальная девочка! Вчерашний день был бы отличным поздравлением твоему рекорду).
Гость
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