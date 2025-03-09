Дзюба отправился на допинг-контроль после матча с «Крыльями Советов»

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вчера, 19:40

Нападающий тольяттинского «Акрона» рассказал журналистам о том, что отправился на процедуру допинг-контроля после матча 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

Футболист забил свой 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова.