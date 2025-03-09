Дзюба отправился на допинг-контроль после матча с «Крыльями Советов»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал журналистам о том, что отправился на процедуру допинг-контроля после матча 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).
Футболист забил свой 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова.
Сейчас пошёл на допинг-контроль. Для меня огромная честь побить рекорд Кержакова, сейчас планка 250 [голов]. Ещё не осознал, с возрастом стал сентиментальнее, чуть не заплакал.
Какая сентиментальная девочка! Вчерашний день был бы отличным поздравлением твоему рекорду).
Какая сентиментальная девочка! Вчерашний день был бы отличным поздравлением твоему рекорду).