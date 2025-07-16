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«Брест» сделал важный шаг к строительству нового стадиона

вчера, 08:59

Французский «Брест» продвинулся в вопросе строительства нового стадиона.

Специальная комиссия вынесла положительное заключение относительно проекта, подчеркнув большой общественный интерес к нему. Отмечается, что новый объект будет важным для западной Бретани. Привлечение независимого эксперта-гидрогеолога также позволило сделать вывод о том, что проект окажет незначительное воздействие на ресурсы и не повлияет на качество воды.

Планируется, что стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:25
И стоит из-за 15 тысяч мест так заморачиваться?
Берите в аренду Арену Химки (все равно стоять будет без дела), там и мест поболее, и соответствует требованиям УЕФА.
Траты только на самолет и проживание, зато какая красота вокруг, подмосковный воздух, природа, шашлычок)))
Вообщем, быстрее звоните и бронируйте, пока другие не очухались))
drug01
drug01
вчера в 09:46
Главное построить и играть !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:22
15 тыс всего? Как-то маловато....
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