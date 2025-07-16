«Брест» сделал важный шаг к строительству нового стадиона

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вчера, 08:59

Французский «Брест» продвинулся в вопросе строительства нового стадиона.

Специальная комиссия вынесла положительное заключение относительно проекта, подчеркнув большой общественный интерес к нему. Отмечается, что новый объект будет важным для западной Бретани. Привлечение независимого эксперта-гидрогеолога также позволило сделать вывод о том, что проект окажет незначительное воздействие на ресурсы и не повлияет на качество воды.

Планируется, что стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей.