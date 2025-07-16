«Брест» сделал важный шаг к строительству нового стадиона

Французский «Брест» продвинулся в вопросе строительства нового стадиона.
Специальная комиссия вынесла положительное заключение относительно проекта, подчеркнув большой общественный интерес к нему. Отмечается, что новый объект будет важным для западной Бретани. Привлечение независимого эксперта-гидрогеолога также позволило сделать вывод о том, что проект окажет незначительное воздействие на ресурсы и не повлияет на качество воды.
Планируется, что стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей.
Берите в аренду Арену Химки (все равно стоять будет без дела), там и мест поболее, и соответствует требованиям УЕФА.
Траты только на самолет и проживание, зато какая красота вокруг, подмосковный воздух, природа, шашлычок)))
Вообщем, быстрее звоните и бронируйте, пока другие не очухались))
Берите в аренду Арену Химки (все равно стоять будет без дела), там и мест поболее, и соответствует требованиям УЕФА.
Траты только на самолет и проживание, зато какая красота вокруг, подмосковный воздух, природа, шашлычок)))
Вообщем, быстрее звоните и бронируйте, пока другие не очухались))