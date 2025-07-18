«Комо» выкупил права на Перроне у «Манчестер Сити»

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вчера, 11:55

Полузащитник «Манчестер Сити» продолжит карьеру в «Комо».

На официальном сайте итальянского клуба появилось сообщение о том, что 22-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составляет около 13 млн евро.

Напомним, что он выступал в «Комо» на правах аренды в сезоне-2024/2025, провёл 26 матчей в Серии A и сделал 3 голевые передачи.