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«Комо» выкупил права на Перроне у «Манчестер Сити»

вчера, 11:55

Полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне продолжит карьеру в «Комо».

На официальном сайте итальянского клуба появилось сообщение о том, что 22-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составляет около 13 млн евро.

Напомним, что он выступал в «Комо» на правах аренды в сезоне-2024/2025, провёл 26 матчей в Серии A и сделал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:55
Если откинуть все топ клубы, то Комо и Сандерленд проводят впечатляющую трансферную компанию! Берут молодых и очень интересных игроков, при этом по вполне адекватным ценам!!!
Перроне провел в Комо отличный сезон в
Серии А и клуб решил выкупить его у Сити! Фабрегас собирает молодую и очень интересную команду, владельцы доверяют тренеру и поддерживают проект и это здорово! Вообщем, следите за Комо, должно быть интересно!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:15
в Серии А новая сила - Комо. все идет к тому. деньги есть, работа идет.
прямо сейчас они качественно укрепили фланги и защиту.
Фабрегас отказался от топов ради этой команды.
тем более он не просто тренер команды, но и совладелец клубам Комо ))
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