«Комо» выкупил права на Перроне у «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне продолжит карьеру в «Комо».
На официальном сайте итальянского клуба появилось сообщение о том, что 22-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составляет около 13 млн евро.
Напомним, что он выступал в «Комо» на правах аренды в сезоне-2024/2025, провёл 26 матчей в Серии A и сделал 3 голевые передачи.
Перроне провел в Комо отличный сезон в
Серии А и клуб решил выкупить его у Сити! Фабрегас собирает молодую и очень интересную команду, владельцы доверяют тренеру и поддерживают проект и это здорово! Вообщем, следите за Комо, должно быть интересно!
Перроне провел в Комо отличный сезон в
Серии А и клуб решил выкупить его у Сити! Фабрегас собирает молодую и очень интересную команду, владельцы доверяют тренеру и поддерживают проект и это здорово! Вообщем, следите за Комо, должно быть интересно!
прямо сейчас они качественно укрепили фланги и защиту.
Фабрегас отказался от топов ради этой команды.
тем более он не просто тренер команды, но и совладелец клубам Комо ))
прямо сейчас они качественно укрепили фланги и защиту.
Фабрегас отказался от топов ради этой команды.
тем более он не просто тренер команды, но и совладелец клубам Комо ))