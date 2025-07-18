«Сан-Сиро» не примет матчи Евро-2032

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вчера, 12:59

Знаменитый миланский стадион «Сан-Сиро» (он же «Джузеппе Меацца») не примет матчи чемпионата Европы в 2032 году.

Дело в том, что арена не соответствует требованиям УЕФА для арен Евро-2032, о чем знают и в Федерации футбола Италии, которая должна утвердить список мест проведения предстоящего турнира к октябрю нынешнего года.

Милан может оказаться в списке городов, которые примут чемпионат Европы, лишь в случае утверждения проекта строительства нового современного стадиона.

Евро-2032 с участием 24 сборных пройдет через семь лет сразу в двух странах – в Италии и Турции.