Вратарь Андрей Лунин не покинет «Реал».
Как сообщается, украинец продолжит выступать за «сливочных». Несмотря на интерес со стороны других команд, голкипер не намерен покидать мадридский клуб.
Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года.
Здесь каждый бы остался, поэтому обвинять Лунина в малодушии... такое...
Да и кто вообще может поручиться за завтрашний день ?! Вон бедолага Жота... молодой, здоровый, богатый и на тебе... Все под Богом ходят... и Куртуа и Лунин и остальные...
Здесь каждый бы остался, поэтому обвинять Лунина в малодушии... такое...
Да и кто вообще может поручиться за завтрашний день ?! Вон бедолага Жота... молодой, здоровый, богатый и на тебе... Все под Богом ходят... и Куртуа и Лунин и остальные...