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Лунин не покинет «Реал»

вчера, 15:05

Вратарь Андрей Лунин не покинет «Реал».

Как сообщается, украинец продолжит выступать за «сливочных». Несмотря на интерес со стороны других команд, голкипер не намерен покидать мадридский клуб.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:27
Ещё бы... зачем менять Реал на что то другое
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:19
Так и я про то! По мне мой Сергиев Посад самый лучший город на земле! И никакая Москва условная или другие города на дух не нужны! А кто то готов всю жизнь по миру шляться и будет счастлив!
drug01
drug01
вчера в 17:12
Держись пока за команду и играй дальше!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:01, ред.
Ну да... всё как у Жванецкого: " Если лучших ботинок не носил, наши - самое оно".

Условности, в контексте деревни, не равновеликие.
В деревеньку Лунин всегда попадёт, а вот кто-либо из деревни туда где Лунин, эт. вряд ли.
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:59
Для кого то и деревня красивейшее место мира! Так что все это условно! А Лунин решил остаться в величайшем клубе и лично я его могу понять! А кто то не может!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:54, ред.
Впереди 5 лет жизни в красивейшем городе Мира. Зачем искать себе на *опу приключения?
Здесь каждый бы остался, поэтому обвинять Лунина в малодушии... такое...

Да и кто вообще может поручиться за завтрашний день ?! Вон бедолага Жота... молодой, здоровый, богатый и на тебе... Все под Богом ходят... и Куртуа и Лунин и остальные...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:51
Реал и ПСЖ можно Лунина на Сафонова выменять, тогда парижане и Забарного купят, и все довольны))
4jq5bgjwywvj
4jq5bgjwywvj
вчера в 16:32
Сладкая жизнь. Зачем что-то менять?
Incredulous
Incredulous ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:41
Даже после ухода Куртуа, Реал в любом случае подпишет нового вратаря в основу, а Лунин так и останется резервным. Но, видимо, его это вполне устраивает.
Брулин
Брулин
вчера в 15:41
Спортсмен испытывает адреналин когда он на поле. Победа с лавки это не про большие победы. Лунин лузер с точки зрения большого спорта
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
Вообщем есть ещё работа полировщика.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:39
Тут все понятно!Это Реал и он согласен на лавке сидеть! Все зависит от игрока!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:15
Всё равно первым номером в воротах Реала Лунин никогда не станет. Тем более, что Куртуа продлил контракт.
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