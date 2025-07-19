Лунин не покинет «Реал»

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вчера, 15:05

Вратарь не покинет «Реал».

Как сообщается, украинец продолжит выступать за «сливочных». Несмотря на интерес со стороны других команд, голкипер не намерен покидать мадридский клуб.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года.