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Галактионов отреагировал на слухи о Пиняеве

вчера, 20:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, можно ли представить, что в ближайшее время «железнодорожники» будут командой без нападающего Сергея Пиняева.

Ранее источник сообщал, что игрок приехал на матч 1‑го тура РПЛ с «Сочи» отдельно от команды и будет смотреть поединок с трибуны.

Нет. И руководство клуба уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые опять появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперёд.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:04
Когда быстро говорят нет это да курс из психологии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:38
Сомневаюсь что всё так хорошо.
112910415
112910415
вчера в 21:34
Выдаёт желаемое за действительное?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:30
Всё, что говорит Галактионов, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Это лишь слова тренера. Было бы хорошо, чтобы Пиняев, оценив все за и против, выступил с соответствующим заявлением, в котором рассказал о планах на будущее. Сергей должен принять достойное решение, которое способно удовлетворить игрока и клуб, не нарушая их права. Говоря простыми словами - если уходить, то делать это без скандалов.
weyky2nuun8m
weyky2nuun8m
вчера в 21:21
Вот и хорошо, игрок Локомотиву нужен.
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