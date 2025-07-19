Галактионов отреагировал на слухи о Пиняеве

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вчера, 20:56

Главный тренер «Локомотива» в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, можно ли представить, что в ближайшее время «железнодорожники» будут командой без нападающего .

Ранее источник сообщал, что игрок приехал на матч 1‑го тура РПЛ с «Сочи» отдельно от команды и будет смотреть поединок с трибуны.