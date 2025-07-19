Галактионов отреагировал на слухи о Пиняеве

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, можно ли представить, что в ближайшее время «железнодорожники» будут командой без нападающего Сергея Пиняева.
Ранее источник сообщал, что игрок приехал на матч 1‑го тура РПЛ с «Сочи» отдельно от команды и будет смотреть поединок с трибуны.
Нет. И руководство клуба уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые опять появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперёд.