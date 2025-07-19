Главный трансфер РПЛ на выход затягивается. У чемпиона много причин остаться, но «Жирона» это шанс

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19 июля 2025, 19:35

Воспользоваться им или войти в историю «быков»?

Исполнил мечту Галицкого – пора на повышение

С «Краснодаром» у Эдуарда уже сложилась красивая история. Воспитанник «быков» пробился в основу главной команды, стал её лидером, пережил разные этапы становления: блеснул в юном возрасте, переживал «взросление» под руководством Владимира Ивича, затем снова встретился с Мурадом Мусаевым – уже будучи опытным футболистом, ведущим игроком «горожан».

В феврале 2023 года полузащитник отмечал, что ему «не хочется уходить без трофеев» – позже южане добрались до финала Кубка России, но уступили ЦСКА . В феврале 2025-го посыл был более конкретный:

Он [Галицкий] великий человек, который столько сделал для города, нас, меня. Для меня каждый разговор с ним – сон. У меня одно желание – хочу подарить этому человеку титул, трофей и сказать: «Это для вас» … Идеальный расклад – выиграть титул сейчас и уехать в Европу с чистой душой.

«Краснодар» в итоге обошёл «Зенит» и взял долгожданный титул. Самое красивое в этой истории – уже ставший звездой РПЛ Сперцян первым делом передал трофей именно в руки Сергея Николаевича. Понятно, что сейчас в истории клуба открывается новая глава. Теперь «быкам» предстоит защищать титул, бороться за новые трофеи. Но Сперцян, если он до сих верен своим словам, уже всё сделал для команды, новый вызов в Европе – логичное продолжение этой истории.

«Севилья», «Аякс», ПСЖ

Ранее Эдуардом интересовались как перспективным футболистом. Теперь ему больше подходит статус сложившегося плеймейкера, который нужен, чтобы делать результат здесь и сейчас. И интерес европейских клубов более сдержанный.

Почти сразу после завершения сезона к кандидатуре Сперцяна, по информации СМИ , обратилась «Севилья». «Красно-белые» переживают глубочайший кризис. Ранее клуб регулярно играл в Лиге чемпионов, брал Лигу Европы – но стремительно вылетел даже за пределы топ-10. И минувший сезон провёл в борьбе за выживание, остановившись в одном балле от вылета из Ла Лиги.

Сообщалось, что интерес к Сперцяну проявлял лично главный тренер «нервионцев» Хоакин Капаррос. Однако в июле тренер сменился – и разговоров о переходе больше не было.

Всплывал на радарах «Аякс». Амстердамцы давно вели полузащитника, но раз за разом трансфер блокировали. В этот раз всё пошло по тому же сценарию – по слухам, в клубе не сомневаются в навыках хавбека, но снова всплыли разногласия по поводу сделок с российскими командами.

Также появлялась информация о «Пари Сен-Жермен». Отмечалось, что спортивный директор клуба Луиш Кампуш уже связывался с представителями Эдуарда и хочет оформить сделку этим летом. Тем более уже был благоприятный опыт с трансфером Матвея Сафонова. Правда, слухи так и не получили ни подтверждения, ни продолжения.

Подключилась «Жирона»

Наиболее реалистичным кажется вариант с «Жироной». По данным СМИ , у клуба уже были переговоры с окружением 25-летнего плеймейкера, стороны обсудили возможность оформления трансфера. Как сообщают источники, сам Сперцян уже дал согласие на переход в клуб Ла Лиги. Отмечается, что представители «бело-красных» и «Краснодара» готовятся к встрече для обсуждения условий.

Этот вариант такой же спорный, как и с «Севильей». Каталонцы крайне слабо провели минувший сезон – особенно вторую его часть. В феврале команда просто развалилась: с 23-го тура в чемпионате началась серия без побед, которая растянулась на 11 матчей. В итоге финишировали на 16-й строчке – набрали столько же очков, что и «севильцы».

В то же время надо понимать, что «Жирона» – куда более перспективный проект. Доля акций клуба есть у City Football Group – корпорации, которая сделала «Манчестер Сити» мировым грандом. «Бело-красные» считались филиалом «Ман Сити» в Испании, но успели значительно вырасти. На пике даже боролись с «Барсой» и «Атлетико» за место в тройке, пробились в ЛЧ . Как раз последнее стало причиной просадки: команда на тот момент была просто не готова играть на два фронта, усталость и привела к кошмарной весне.

При этом у «Жироны» есть чёткая стратегия и тренер, который ведёт команду ещё с 2021 года, так что и такой лихорадки, как в «Севилье», не происходит. Наконец, в «Жироне» Сперцян будет на виду у других клубов City Football Group, а значит, и у «Сити» тоже. Вопрос в том, соответствует ли интерес каталонцев реальности.

Трудный возраст

Проблема как раз в том, что события развиваются довольно вяло. Эдуарду уже 25 лет. Вряд ли в нём видят усиление на перспективу, а для сложившегося игрока и требования другие, отсюда, видимо, аккуратность.

Это работает и в другую сторону. Сперцян – уже не проспект, который ждёт своего шанса, у которого есть время ожидать подходящего предложения. Плюс в «Краснодаре» он успел стать системообразующим игроком, на которого рассчитывает и тренерский штаб, и руководство, и болельщики. Зарплата наверняка соответствующая. И семья накладывает определённые обязательства. Будь футболист на несколько лет моложе, он бы ещё мог сорваться в какой-то небольшой, но интересный проект с перспективой уже потом перебраться в большой клуб топ-чемпионата. Сейчас этой возможности нет, а время только снижает вероятность сделки.

Действующий контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года – вряд ли Эдуард захочет ждать его истечения ради выгодного предложения из Европы. Оно появится лишь в теории, а роль лидера «быков» – она здесь и сейчас.