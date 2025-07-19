ЦСКА хочет подписать Пиняева за 10 млн евро

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» намерены активировать опцию выкупа футболиста за 10 млн евро.
Отмечается, что сам игрок очень заинтересован в трансфере.
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» намерены активировать опцию выкупа футболиста за 10 млн евро.
Отмечается, что сам игрок очень заинтересован в трансфере.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, можно ли представить, что в ближайшее время «железнодорожники» будут командой без нападающего Сергея Пиняева.
Нет. И руководство клуба уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые опять появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперёд.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, можно ли представить, что в ближайшее время «железнодорожники» будут командой без нападающего Сергея Пиняева.
Нет. И руководство клуба уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые опять появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперёд.
На мой, неискушённый, бухгалтерско-торгово-предпринимательский взгляд, цена на товарища Пиняева завышена...
Отсюда и закралось, лёгкое подозрение, на вариант возможности поживиться этим пирогом, причастным к этому действу!
На мой, неискушённый, бухгалтерско-торгово-предпринимательский взгляд, цена на товарища Пиняева завышена...
Отсюда и закралось, лёгкое подозрение, на вариант возможности поживиться этим пирогом, причастным к этому действу!
так Челестини требует))
так Челестини требует))