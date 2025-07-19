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ЦСКА хочет подписать Пиняева за 10 млн евро

вчера, 13:05

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» намерены активировать опцию выкупа футболиста за 10 млн евро.

Отмечается, что сам игрок очень заинтересован в трансфере.

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isamsn
isamsn
сегодня в 13:06, ред.
Вроде как вопрос со стороны Локо по Пеняеву был закрыт. Зачем опять непонятные источники педалируют тему.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, можно ли представить, что в ближайшее время «железнодорожники» будут командой без нападающего Сергея Пиняева.
Нет. И руководство клуба уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые опять появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперёд.
Beekeeper
Beekeeper ответ m69qem8xsayy (раскрыть)
сегодня в 12:22
Конкурента, ахаха смешно.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:20
Неужели у нас появились деньги? Это Гинер все скопил))))
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:43
Ну трансфермаркет его в 8 млн € оценивает. То есть всего на 2 млн больше типа официального ценника. Плюс cies недавно признали лучшим игроком до 21 из восточной Европы. Парню 20 лет. По мне очень хороший трансфер за эти деньги
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 22:36
не смешите
100лет
100лет
вчера в 17:37
За российского игрока 10 млн. евро? Паровоз разошелся....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:43
Олег, мы же с тобой глубоко зрелые люди. Знаем, что Локо это бюджетный клуб ( РЖД). А все платежи , связанные с бюджетом всегда сопровождаются откатами. Сумма отката зависит от числе людей, причастных к этому платежу.. Если ты это имел в виду, то я кеатегорически согласен!
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:51
Привет Анатолий!

На мой, неискушённый, бухгалтерско-торгово-предпринимательский взгляд, цена на товарища Пиняева завышена...
Отсюда и закралось, лёгкое подозрение, на вариант возможности поживиться этим пирогом, причастным к этому действу!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:40
И кому и зачем этот шнурок понадобился...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:39
наконец то увидим атакующий футбол ЦСКА.
так Челестини требует))
Zwerz
Zwerz
вчера в 14:14
Это будет главной ошибкой Пиняева.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:14
Топовый паренек, поменял бы его на Барко
daqq3w2hkeex
daqq3w2hkeex
вчера в 14:11
Уголовник из общака бабло достанет.
m69qem8xsayy
m69qem8xsayy
вчера в 14:09
Ослабить основного соперника для цска - главная задача.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ q2r8t3ggkbr6 (раскрыть)
вчера в 13:55
От Газпрома, милок, деньжата то!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:53
Олег! Мну не понял, что ты хотел сказать. Sorry за плагиат!
particular
particular
вчера в 13:43
Неочевидно... Своеобразно... Но, пожалуй, лучше чем бразик, скучающий по карнавалам и фавелам...
Брулин
Брулин
вчера в 13:40
Если опция такого выкупа реально есть, то ничему Локо жизнь не учит, выходит
112910415
112910415
вчера в 13:36
Любопытная весть
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:30
Слышу, что пилят, но не пойму кто!?))
sv_1969
sv_1969 ответ q2r8t3ggkbr6 (раскрыть)
вчера в 13:30
Интересно а откуда у "гегемона" бабло! Ой как интересно)))
q2r8t3ggkbr6
q2r8t3ggkbr6
вчера в 13:26
А деньги откуда? От Почты России вестимо.
Capral
Capral
вчера в 13:19
Ой, как дорого. Не уверен, в правильности решения...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:14
Даже не знаю, что сказать... Но мы все вместе наблюдаем борьбу ЦСКА за отличного российского футболиста.. Лично мне очень хочется, чтобы каждый клуб так боролся за каждого нашего талантливого игрока. А Пиняев? Пусть сам принимает решение.
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