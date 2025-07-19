ЦСКА хочет подписать Пиняева за 10 млн евро

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вчера, 13:05

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в ЦСКА .

По данным источника, «армейцы» намерены активировать опцию выкупа футболиста за 10 млн евро.

Отмечается, что сам игрок очень заинтересован в трансфере.