Сперцян дал согласие на переход в «Жирону»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, футболист дал своё согласие на переход в «Жирону». В ближайшее время стороны проведут переговоры по трансферу игрока.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, футболист дал своё согласие на переход в «Жирону». В ближайшее время стороны проведут переговоры по трансферу игрока.
Можно сыграть в тандеме с двумя распасовщиками, но для этого надо время, чтобы сыграться...
Можно сыграть в тандеме с двумя распасовщиками, но для этого надо время, чтобы сыграться...
Удачи Эдику!!
Удачи Эдику!!