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Сперцян дал согласие на переход в «Жирону»

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cska1948
cska1948
сегодня в 11:23
Без Сперцяна Краснодар может забыть о борьбе за чемпионство в этом сезоне.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:35
Чемпион РПЛ переходит в аутсайдера Испании.Позорище)))
TheBoLt
TheBoLt ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:51
Есть такое. Он просто очень мало играет. В Краснодар он попал за очень яркую игру, вспомните позапрошлый сезон. Его кое-как у Зенита из рук вырвали. Ему просто надо дать больше игрового времени, я в него верю
Kosmos58
Kosmos58 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:50
Молод Козлов и не впечатляет
sv_1969
sv_1969 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:03
Приветствую Вас! Это конечно хорошо если договорятся! Быки и Галицкий вернее достойны получить эти деньги! Буду только рад!
TheBoLt
TheBoLt ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:35
Замена ему куплена уже давно, это Данила Козлов. Его купили еще год назад, думая что Сперцян уйдет. С тех пор он лавку протирает и ждет ухода Сперцяна
TheBoLt
TheBoLt ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:33
Приветствую) У футболистов академии Краснодара контракты имеют срок лишь формально. Фактически там пожизненные контракты, в них и продление прописано, и клуб регулярно старается их обновить с повышением зарплат. И сам Сперцян не хочет уходить дешево. Он (как Сафонов уже показал) хотят максимально отплатить родному клубу за воспитание. Может не за 25 миллионов, но надеюсь что за 20 минимум договорятся
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:53
Не, ну, правда! Где таблица РПЛ? Зачем нам лицезреть групповуху КЧМ, который давно кончился??? Может за материться, чтоб модераторы обратили внимание?!.
chromage
chromage ответ Grabovsky (раскрыть)
вчера в 19:02
Можно и туда )
Grabovsky
Grabovsky ответ chromage (раскрыть)
вчера в 17:18
Мб в столото
chromage
chromage ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:19
В Спортлото?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:32
Народ, куда написать, чтоб убрали таблицу КЧМ 25? Пора уже выставить нашу РПЛ!.
Михаил Баварцев
Михаил Баварцев
вчера в 14:24
Отличный выбор)))
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 13:20
Что-то новое. Маркетинговый ход? Что делать, если игрок не продаётся? Об интересе топ-клубов заявляли 21 раз. (ПСЖ не в счёт). И 21 раз "клуб не подтвердил интереса к...". Значит нужно идти ва-банк.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:34
Армянское радио молчит... Значит утка...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:41
Согласен! Но время есть если перейти сейчас!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Приветствую, Володя!!!
Можно сыграть в тандеме с двумя распасовщиками, но для этого надо время, чтобы сыграться...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:29
Приветствую Виктор! Вроде украинец на нескольких позициях сыграть может! Так что простор есть для них!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:27
Цена Эдика 25 млн , но вот по контракту уже меньше года осталось! Так что думаю всю цену не дадут!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:13
Не в месте дело. Там в соперниках Большие клубы, а не ....., ну ты понял.
lotsman
lotsman
вчера в 10:54
Хоть и на 16 месте, по прошлому чемпионату, но всё таки Европа.)
112910415
112910415
вчера в 10:45
Пусть получится!
Брулин
Брулин
вчера в 10:26
Ну, вот это реально. А то - ПСЖ вдруг откуда-то
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:22, ред.
Это случилось, подумал я, прочитав заголовок статьи... А вот сама статья мою догадку не подтвердила. Оказывается, стороны только собираются провести переговоры по трансферу игрока. Поэтому лучше приостановить комментарии, до получения официальной информации. Эдик, подождём?
7qbu5rc6z9ab
7qbu5rc6z9ab
вчера в 10:13
Пусть Сперцяну повезет в Испании.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:05, ред.
Жирона хорошая команда с отличным тренером. Если закрепится, то может Гвардиола себе заберёт)))
Capral
Capral
вчера в 10:02
Если в Жироне остался Витя Цыганков, то не очень понимаю, что будет делать в Жироне Эдик... Но в любом случае- Удачи ему и без травм!!! Расставаться жаль, но когда то же и начинать надо.
s6drv9pnp875
s6drv9pnp875
вчера в 10:02, ред.
Захаряну какая подмога то будет по разложению чемпионата Испании.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:00
В лучшую команду Испании переходит!!))
Удачи Эдику!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:57
Быки могут заработать, но нужно искать замену ему...
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