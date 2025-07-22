Тренер «Реала Сосьедад» Франсиско: «Я пока не видел Захаряна в деле»

Новый главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско поделился мнением о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.
По правде говоря, мне о нём говорят только то, что он очень хорош, но я его очень мало видел. Когда мы приехали, он болел, потом страдал от перегрузки, а теперь восстанавливается. Я с нетерпением жду встречи с ним. Хочу, чтобы он был в команде, чтобы он мог постоянно проводить с ней тренировки. Он должен стать ещё одним футболистом, который даст нам нечто особенное.
Недавно стало известно о том, что Захарян не примет участия в ближайших товарищеских встречах команды из-за болезни.
А завтра а завтра ты встретишься с ним
Не надо печалиться весь сезон впереди
Весь сезон впереди надейся и жди
Как в поле роса как в небе звезда
Как в море бескрайнем веселый прибой
Пусть будет с тобой навсегда большая мечта
Не надо печалиться весь сезон впереди
Весь сезон впереди надейся и жди"
Надейся и жди...)
А завтра а завтра ты встретишься с ним
Не надо печалиться весь сезон впереди
Весь сезон впереди надейся и жди
Как в поле роса как в небе звезда
Как в море бескрайнем веселый прибой
Пусть будет с тобой навсегда большая мечта
Не надо печалиться весь сезон впереди
Весь сезон впереди надейся и жди"
Надейся и жди...)
" Был у меня потрясающий игрок, но увидеть его в деле не удалось "...
" Был у меня потрясающий игрок, но увидеть его в деле не удалось "...