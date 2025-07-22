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Тренер «Реала Сосьедад» Франсиско: «Я пока не видел Захаряна в деле»

вчера, 12:17

Новый главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско поделился мнением о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.

По правде говоря, мне о нём говорят только то, что он очень хорош, но я его очень мало видел. Когда мы приехали, он болел, потом страдал от перегрузки, а теперь восстанавливается. Я с нетерпением жду встречи с ним. Хочу, чтобы он был в команде, чтобы он мог постоянно проводить с ней тренировки. Он должен стать ещё одним футболистом, который даст нам нечто особенное.

Недавно стало известно о том, что Захарян не примет участия в ближайших товарищеских встречах команды из-за болезни.

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Все комментарии
sr3r5xtzfhk2
sr3r5xtzfhk2
вчера в 15:09
Может быть хоть новый тренер погонит бесполезного игрока.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:56
В другую лигу ему надо к Кокорину
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:55
Ещё и вываливает...)))
Capral
Capral
вчера в 13:54
Так хочется выругаться, но как пел В.Токарев: "Я боюсь судебных факторов"!!!
У меня нет слов, одни буквы, и тех мало...
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:50
Откровенного дурака валяет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:35
Захарян не справился с интенсивностью футбола в ЛаЛиге.
там футбол строится на одном правиле: не только эффективно выстраивать давление, но и перестраиваться, когда мяч оказывается за первой прессинг-линией. такой крайне затратный стиль в плане физики не по зубам Арсена.
наверняка хочет играть, и показать на что он способен, но здоровье не позволяет.
многие подумают, клубы РПЛ просто не тянут стандарты европейских команд.
Головин, Миранчук, Захарян - все они прошли через лазареты.
но тогда почему у Зинченко или Хвичи все окей?
они тоже из РПЛ.
htypn8k8de3f
htypn8k8de3f
вчера в 12:57
Что поделаешь, еще не адаптировался игрок и нагрузки сильно большие, дайте ему время.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:55
В Испании мало кто видел. Говорят есть секта "свидетели Арсена", но в ней кроме родственников никого нет пока)
112910415
112910415
вчера в 12:53
в старости станет внукам рассказывать :
" Был у меня потрясающий игрок, но увидеть его в деле не удалось "...
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:40
У него больничный на 5 лет
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:30, ред.
"Сегодня Арсен прошёл стороной
А завтра а завтра ты встретишься с ним
Не надо печалиться весь сезон впереди
Весь сезон впереди надейся и жди
Как в поле роса как в небе звезда
Как в море бескрайнем веселый прибой
Пусть будет с тобой навсегда большая мечта
Не надо печалиться весь сезон впереди
Весь сезон впереди надейся и жди"


Надейся и жди...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:28
Удачи ему и быстрее вписаться в команду...
Гость
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