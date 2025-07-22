Тренер «Реала Сосьедад» Франсиско: «Я пока не видел Захаряна в деле»

Новый главный тренер «Реала Сосьедад» поделился мнением о российском полузащитнике команды .

По правде говоря, мне о нём говорят только то, что он очень хорош, но я его очень мало видел. Когда мы приехали, он болел, потом страдал от перегрузки, а теперь восстанавливается. Я с нетерпением жду встречи с ним. Хочу, чтобы он был в команде, чтобы он мог постоянно проводить с ней тренировки. Он должен стать ещё одним футболистом, который даст нам нечто особенное.