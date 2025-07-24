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Бывшего форварда МЮ и «Реала» оштрафовали за слова о женщинах

вчера, 10:49

Федерация футбола Мексики оштрафовала форварда «Гвадалахары» Хавьера Эрнандеса за высказывания о женщинах в социальных сетях.

Чиновники посчитали, что футболист сделал заявления, которые «пропагандируют сексистские стереотипы» и «противоречат принципам гендерного равенства в спорте». Чтобы предотвратить подобное поведение Комиссия по гендерным вопросам и многообразию провела расследование.

Эрнандеса наказали денежным штрафом (сумма не уточняется), а также вынесли форварду официальное предупреждение о возможности более строгого наказания за повторное нарушение.

37-летний нападающий – лучший бомбардир в истории сборной Мексики с 52 голами в 109 матчах.

Ранее «Чичарито» в соцсетях говорил о том, что женщины хотят мужчину-кормильца, но при этом называют уборку «патриархальным унижением». Также, он заявил, что женщины должны принимать и уважать мужественность.

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