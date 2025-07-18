Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Андрей Талалаев: «В Москве мы не смогли найти натуральный газон»

вчера, 11:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о том, как его команда готовилась к новому сезону РПЛ.

В частности, специалист посетовал на дефицит натуральных полей в России:

В Москве мы не смогли найти натуральный газон. С ними у нас и так было сложно, а тут еще и «Химки» меняют естественное поле на искусственное. Видите, куда движется современный футбол.

Хотелось бы, чтобы натуральных полей у нас было побольше. А то смотрю передачу, рассказывают: Новороссийск, выход в Премьер-Лигу… Так у нас даже в городе у моря нет поля натурального! Поэтому Сочи для нас был чуть ли не единственным вариантом.

«Балтика» в прошлом сезоне заняла первое место в Первой лиге. Команда Талалаева начинает чемпионат двумя матчами в Москве – против «Динамо» и «Спартака» 18 и 26 июля соответственно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вендел с третьей попытки вылетел в Санкт-Петербург
15 июля
Монтес вернулся в «Локомотив» из сборной Мексики
15 июля
Нападающий «Спартака» Угальде вернулся в Россию
11 июля
Семак: «Вендел должен был 3 июля прилететь, потом что-то не получилось»
09 июля
Дркушич: «Поражение „Зенита“ от „Балтики“ — это даже хорошо»
08 июля
ОфициальноЗахарян начал подготовку к сезону с «Реалом Сосьедад»
08 июля
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
Балтика и Динамо открывают чемпионат РПЛ. Сегодня будем смотреть матч открытия чемпионата. Талалаев полон решимости удивить Валеру и забрать у него три очка. Матч открытия, волнительный матч. И победит тот, у кого крепче нервы.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:22
"Москва - город контрастов!" ...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 