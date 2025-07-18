Андрей Талалаев: «В Москве мы не смогли найти натуральный газон»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о том, как его команда готовилась к новому сезону РПЛ.
В частности, специалист посетовал на дефицит натуральных полей в России:
В Москве мы не смогли найти натуральный газон. С ними у нас и так было сложно, а тут еще и «Химки» меняют естественное поле на искусственное. Видите, куда движется современный футбол.
Хотелось бы, чтобы натуральных полей у нас было побольше. А то смотрю передачу, рассказывают: Новороссийск, выход в Премьер-Лигу… Так у нас даже в городе у моря нет поля натурального! Поэтому Сочи для нас был чуть ли не единственным вариантом.
«Балтика» в прошлом сезоне заняла первое место в Первой лиге. Команда Талалаева начинает чемпионат двумя матчами в Москве – против «Динамо» и «Спартака» 18 и 26 июля соответственно.