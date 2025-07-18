Андрей Талалаев: «В Москве мы не смогли найти натуральный газон»

Главный тренер калининградской «Балтики» рассказал о том, как его команда готовилась к новому сезону РПЛ .

В частности, специалист посетовал на дефицит натуральных полей в России:

В Москве мы не смогли найти натуральный газон. С ними у нас и так было сложно, а тут еще и «Химки» меняют естественное поле на искусственное. Видите, куда движется современный футбол.

Хотелось бы, чтобы натуральных полей у нас было побольше. А то смотрю передачу, рассказывают: Новороссийск, выход в Премьер-Лигу… Так у нас даже в городе у моря нет поля натурального! Поэтому Сочи для нас был чуть ли не единственным вариантом.