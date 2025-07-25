Министерство спорта РФ планирует ужесточить лимит на легионеров

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вчера, 12:53

По информации журналиста Ивана Карпова, Министерство спорта РФ планирует ввести ограничение на количество легионеров в РПЛ : в заявке можно будет иметь 10 иностранных игроков, а на поле одновременно — 5.

Также рассматривается временный вариант на один сезон — с 10 иностранцами в заявке и 6 на поле, но Российскому футбольному союзу пока не удается убедить министра спорта Михаила Дегтярева в его целесообразности.

Новое решение о лимитах может быть принято до конца 2025 года и вступит в силу в сезоне 2026/27.