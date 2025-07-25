Министерство спорта РФ планирует ужесточить лимит на легионеров

По информации журналиста Ивана Карпова, Министерство спорта РФ планирует ввести ограничение на количество легионеров в РПЛ: в заявке можно будет иметь 10 иностранных игроков, а на поле одновременно — 5.
Также рассматривается временный вариант на один сезон — с 10 иностранцами в заявке и 6 на поле, но Российскому футбольному союзу пока не удается убедить министра спорта Михаила Дегтярева в его целесообразности.
Новое решение о лимитах может быть принято до конца 2025 года и вступит в силу в сезоне 2026/27.
С начала сезона 2022/23 клубы РПЛ имеют возможность включать в заявку не более 13 иностранных игроков и выставлять на поле не более 8 легионеров.
Шеф, все пропало - гипс снимают, клиент уезжает)))
Шеф, все пропало - гипс снимают, клиент уезжает)))
А для тех, кто думает иначе, смотрите не российский футбол, а европейский. Не понимаю, какое удовольствие быть жителем ПЯТИМИЛЛИОННОГО Питера и считать своей команду, в которой своих днём с огнём искать надо?
А для тех, кто думает иначе, смотрите не российский футбол, а европейский. Не понимаю, какое удовольствие быть жителем ПЯТИМИЛЛИОННОГО Питера и считать своей команду, в которой своих днём с огнём искать надо?
Только игроков из стран БРИКС не считать легионерами...
Только игроков из стран БРИКС не считать легионерами...