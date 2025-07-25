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Министерство спорта РФ планирует ужесточить лимит на легионеров

вчера, 12:53

По информации журналиста Ивана Карпова, Министерство спорта РФ планирует ввести ограничение на количество легионеров в РПЛ: в заявке можно будет иметь 10 иностранных игроков, а на поле одновременно — 5.

Также рассматривается временный вариант на один сезон — с 10 иностранцами в заявке и 6 на поле, но Российскому футбольному союзу пока не удается убедить министра спорта Михаила Дегтярева в его целесообразности.

Новое решение о лимитах может быть принято до конца 2025 года и вступит в силу в сезоне 2026/27.

С начала сезона 2022/23 клубы РПЛ имеют возможность включать в заявку не более 13 иностранных игроков и выставлять на поле не более 8 легионеров.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 16:47, ред.
Министерство спорта РФ планирует ужесточить лимит на легионеров И где-то на берегах Невы в клубе с второго места прошлого сезона загрустили. Столько миллионов было потрачено на бразильцев, так хотелось на юбилей чемпионства, а остались вообще без трофеев. а тут такая засада, ещё и лимит на легионеров ужесточают..
Шеф, все пропало - гипс снимают, клиент уезжает)))
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:45
Да он пошутил.
jzjesgey7mxn
jzjesgey7mxn
вчера в 15:06
С мошенниками и жуликами в руководстве РПЛ и клубов нужно бороться, а не с легионерами.
Сп62
Сп62
вчера в 15:05
Решать по лимиту скорей всего будет не РФС, а люди приближённые к власти. Фамилии называть не обязательно, они известны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:29
Полку хитрож........х прибыло. Шурик и Леха давно рынок Бразилии окучили и хотят иметь преимущество. С помощью футбола не удалось юбилей отметить, теперь решили деньгами, трансферами продавить и хитрым лимитом. Не будет этого!
cska1948
cska1948
вчера в 14:22
    Шредер777
    Шредер777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 14:05
    Конечно хотелось всем этого. но есть большое Но мы живем в Стране где не кто нечего не хочет делать и просто получать деньги А тем более Футболюги Иностранцы тоже хотят денег но они хоть в футбол умеют играть
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:44, ред.
    Бараны из РФС не должны становится преградой для прогресса. Зачем покупать цыплят на стороне , если у своих кур они не хуже ?!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:27
    Будет правильное решение с 6 в заявке и с 4 на поле.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 13:22
    А чтобы балду не пинали много рычагов есть! Неужели Вам не хочется чтобы ваши ребятишки задавали тон в Зените как в былые времена? А не условные венделы(((
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:09
    Где они столько толковых россиян наберут? Паспортисты в последнее время сильно потеряли в качестве. А с новым лимитом они вообще будут балду пинать...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:09
    Что-то я не слышал, чтобы Министр спорта высказывал свою позицию о параметрах лимита на легионеров. Скорее всего Дегтярев будет опираться на мнение чиновников. А что они могут сказать? Дело дрянь.. Похоже если лимит и ужесточат, то сделают это формально.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:05
    Я - "за"…
    Только игроков из стран БРИКС не считать легионерами...
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