Палинья — о переходе в «Тоттенхэм»: «Мне не нужно было долго думать»

Полузащитник «Тоттенхэма» , недавно перешедший в лондонский клуб из «Баварии» на правах аренды, прокомментировал свой трансфер.

Когда узнал об интересе со стороны «Тоттенхэма», мне не нужно было долго думать. Я просто захотел приехать сюда. Тренер «шпор» Томас Франк, пожалуй, сыграл самую важную роль в моём переходе. Когда ты чувствуешь, что кому-то нужен, то это многое значит, тебе проще принять решение. Постараюсь показать, на что я способен. Теперь мой дом здесь.