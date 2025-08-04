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Палинья — о переходе в «Тоттенхэм»: «Мне не нужно было долго думать»

вчера, 09:49

Полузащитник «Тоттенхэма» Палинья, недавно перешедший в лондонский клуб из «Баварии» на правах аренды, прокомментировал свой трансфер.

Когда узнал об интересе со стороны «Тоттенхэма», мне не нужно было долго думать. Я просто захотел приехать сюда. Тренер «шпор» Томас Франк, пожалуй, сыграл самую важную роль в моём переходе. Когда ты чувствуешь, что кому-то нужен, то это многое значит, тебе проще принять решение. Постараюсь показать, на что я способен. Теперь мой дом здесь.

В прошедшем сезоне Палинья сыграл 17 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:39
А че думать,взял и перешел.
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