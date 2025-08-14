Леони сегодня прилетит в Англию для подписания контракта с «Ливерпулем»

1755155792

сегодня, 10:16

Защитник «Пармы» скоро станет игроком «Ливерпуля».

По информации инсайдера , 18-летний футболист уже сегодня прибудет в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «красными». Ранее стало известно, что «Ливерпуль» заплатит за игрока около 35 млн евро.

В сезоне-2024/25 Леони провёл в Серии А 17 матчей и забил 1 гол.