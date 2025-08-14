 
Леони сегодня прилетит в Англию для подписания контракта с «Ливерпулем»

сегодня, 10:16

Защитник «Пармы» Джованни Леони скоро станет игроком «Ливерпуля».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 18-летний футболист уже сегодня прибудет в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «красными». Ранее стало известно, что «Ливерпуль» заплатит за игрока около 35 млн евро.

В сезоне-2024/25 Леони провёл в Серии А 17 матчей и забил 1 гол.

Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:06
Если такие немалые деньги за пацана отдали, то думаю стоит этих денег)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:37
интересно, что разглядели скауты красных в молодом итальянце..будем надеяться, что не ошиблись..
пишут, что Слот не собирается отдавать его в аренду и хочет сразу понемногу наигрывать в основе. думаю под чутким руководством ВВД Леони будет прогрессировать и набираться опыта в сложной АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:05
Леони замена Конате?)
8t344br8yt2n
8t344br8yt2n
сегодня в 10:40
Защитники в Италии всегда славились
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
Какой-то пацан из Пармы и уже 35 лямов, с ума сойти
