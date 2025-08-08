Тренер «Ювентуса» пригласил игроков на командный ужин в Нюрнберге

По информации источника, главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор пригласил игроков на ужин, чтобы сплотить команду.
Он прошёл в ресторане в центре Нюрнберга, как и в прошлом году. Однако для многих нынешних футболистов клуба это было впервые.
Тудор не может поставить игру , не видно что он творит вообще!!!
У нас в фирмах это называется командообразование и возят в основном на сплав по горным рекам. Знакомство, притирка и взаимовыручка с новичками, проходят быстрее и крепче, чем за столом с бутылкой шнапса и баварским пивом.
