Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2025/2026

Тренер «Ювентуса» пригласил игроков на командный ужин в Нюрнберге

вчера, 08:59

По информации источника, главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор пригласил игроков на ужин, чтобы сплотить команду.

Он прошёл в ресторане в центре Нюрнберга, как и в прошлом году. Однако для многих нынешних футболистов клуба это было впервые.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ньюкасл» случайно оставил своего защитника в Сеуле во время сборов
06 августа
Гави сфотографировался в форме экс-футболиста МЮ Пак Джи Суна
06 августа Фото
Южнокорейский гигант поднял на руки капитана «Тоттенхэма» Сона
03 августа Видео
Роналду растрогал повара «Аль-Насра» в его день рождения
02 августа Видео
Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю
01 августаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» помог предотвратить самоубийство человека
31 июля
Все комментарии
Hamido
Hamido
вчера в 17:45
Да заплатите уже за нормалльного тренера!!!
Тудор не может поставить игру , не видно что он творит вообще!!!
Vilar
Vilar
вчера в 10:14
Интересно: хорват повёл "итальянцев" на ужин в немецкий ресторан в Германии.
У нас в фирмах это называется командообразование и возят в основном на сплав по горным рекам. Знакомство, притирка и взаимовыручка с новичками, проходят быстрее и крепче, чем за столом с бутылкой шнапса и баварским пивом.
Вещий
Вещий
вчера в 09:10
Может по сути дела он и прав...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 