«Реал» намерен выкупить своего воспитанника Паса у «Комо»

сегодня, 12:16

Полузащитник «Комо» Николас Пас может перейти в «Реал».

По информации источника, мадридцы продолжают искать футболиста в центр поля. После возобновления интереса к игроку «Штутгарта» Анжело Штиллеру, «сливочные» вернулись и к кандидатуре Паса, переговоры с которым уже велись ранее. При этом сообщается, что 20-летний аргентинец не уверен в правильности возвращения в «Реал», воспитанником которого является, поскольку его всё устраивает в Италии.

В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей в Серии A, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.

S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:13
Нико на 50% принадлежит Реалу.
Так что выкупить - не проблема. А вот место в ротации найти.. Да нету его :)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:41
В Комо Николасу, видно очень комфортно, Реалу надо будет постараться , что бы вернуть его....
Гость
