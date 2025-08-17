«Реал» намерен выкупить своего воспитанника Паса у «Комо»

1755422193

сегодня, 12:16

Полузащитник «Комо» может перейти в «Реал».

По информации источника, мадридцы продолжают искать футболиста в центр поля. После возобновления интереса к игроку «Штутгарта» Анжело Штиллеру, «сливочные» вернулись и к кандидатуре Паса, переговоры с которым уже велись ранее. При этом сообщается, что 20-летний аргентинец не уверен в правильности возвращения в «Реал», воспитанником которого является, поскольку его всё устраивает в Италии.

В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей в Серии A, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.