Гвардиола – об Эдерсоне: «Если игрок хочет уйти, пусть уходит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча первого тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» прокомментировал возможный уход из клуба бразильского вратаря Эдерсона:
У меня нет точной информации. Ему было нехорошо, и обследование выявило гастроэнтерит.
Я всегда думал так: если игрок хочет уйти из команды, то пусть уходит. Однако это должно произойти на условиях клуба.
Эдерсон пропустил матч против «Вулвехэмптона», а ворота «Сити» защищал Джеймс Траффорд. Ранее СМИ сообщали о том, что бразилец может уйти в «Галатасарай».
