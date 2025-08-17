 
Гвардиола – об Эдерсоне: «Если игрок хочет уйти, пусть уходит»

сегодня, 12:15
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча первого тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» прокомментировал возможный уход из клуба бразильского вратаря Эдерсона:

У меня нет точной информации. Ему было нехорошо, и обследование выявило гастроэнтерит.

Я всегда думал так: если игрок хочет уйти из команды, то пусть уходит. Однако это должно произойти на условиях клуба.

Эдерсон пропустил матч против «Вулвехэмптона», а ворота «Сити» защищал Джеймс Траффорд. Ранее СМИ сообщали о том, что бразилец может уйти в «Галатасарай».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:00
тогда зачем удерживаешь игроков?
в один день говорит, что в команде много игроков, и Пеп недоволен.
на второй день совсем другой разговор.
hbsm96db5jn5
hbsm96db5jn5
сегодня в 12:56
Пеп его держать не будет,у него два равноценных состава
