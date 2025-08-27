 
«Локомотив» не станет подписывать легионеров в это трансферное окно

вчера, 14:01

Руководство московского «Локомотива» запретило спортивному блоку клуба подписывать иностранцев в это трансферное окно.

По информации источника, селекционный отдел теперь имеет право вести переговоры только с игроками из России или из стран СНГ. Связано это с новым лимитом на легионеров, который хотят ввести уже со следующего сезона.

lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:22
Кто его знает, что у них в головах. Но как я думаю, футбол из спортивной дисциплины превратился в коммерческую. Коммерсантам нужна отдача от вложений как можно быстрее. Детские академии, воспитание своих классных игроков, это вложение больших денег и длинное время время ожидания отдачи. Современный бизнес этого не терпит. Им нужно здесь и сейчас. Проще и дешевле купить готовых звёзд за рубежом, чем возиться с выращиванием своих. Это моё мнение по этому поводу.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:03
Как считаете, почему петербургский клуб предпочитает на данный момент сильно другой путь?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 18:03
Это стратегия железнодорожников может оказаться благоразумной в связи с ужесточением лимита на легионеров
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 17:15, ред.
Галактионов патриот！ Главное－ плыть в главном тренде, а это означает,что надо выполнять указания Президента и ,,импортозамещать,,！ Все время он акцентирует внимание общественности на этом.
Успех тли неуспех－ отмазка будет всегда готова.
С таким подходом к делу Локо окажется в итоге лишь в десятке команд в таблице..
Я в Галактионова не верил, не верю, таланта особого в нем не вижу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:24
Категорически приветствую данное решение руководства ФК Локомотив. В команде много молодых, перспективных игроков. Интересно узнать есть ли у тренерского штаба чёткое представление о том, как дальше работать с молодыми талантами? К сожалению некоторые парни ушли в аренду, а там никто над их развитием работать не будет. Надеюсь, на время аренды, им дали хоть какие-то рекомендации для самостоятельного обучения?
lotsman
lotsman
вчера в 14:07, ред.
Молодцы Локомотив. Как хотелось бы чтобы в нашем Зените обратили внимание на такую работу клуба. Воспитание своей молодёжи и возрождение национального футбола, без варягов.
