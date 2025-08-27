Руководство московского «Локомотива» запретило спортивному блоку клуба подписывать иностранцев в это трансферное окно.
По информации источника, селекционный отдел теперь имеет право вести переговоры только с игроками из России или из стран СНГ. Связано это с новым лимитом на легионеров, который хотят ввести уже со следующего сезона.
Успех тли неуспех－ отмазка будет всегда готова.
С таким подходом к делу Локо окажется в итоге лишь в десятке команд в таблице..
Я в Галактионова не верил, не верю, таланта особого в нем не вижу.
