«Барселона» может сыграть матч Ла Лиги на стадионе вместимостью 6 тысяч

1756295979

вчера, 14:59

По информации источника, стадион имени Йохана Кройфа является одним из основных претендентов на проведение матча 4-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Валенсией» 13 или 14 сентября.

«Олимпико де Монжуик» не сможет принять игру из-за концерта, который пройдёт 12-го числа, а «Камп Ноу», где проходила реконструкция, пока не получил зелёный свет на возобновление работы.

Как сообщал Mundo Deportivo несколько дней назад, Ла Лига исключила возможность изменения даты проведения поединка и переноса его на домашнюю арену «Валенсии» — «Месталью». Клуб также исключил другие варианты, например, переезд на стадион «Монтиливи», где выступает «Жирона».

По данным MD, Ла Лига не возражает против выбора стадиона «Йохан Кройф», несмотря на то, что его вместимость составляет 6000 зрителей по сравнению с 55 000 на «Монжуике».