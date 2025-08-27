 
«Барселона» может сыграть матч Ла Лиги на стадионе вместимостью 6 тысяч

вчера, 14:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия14.09.2025 в 18:00 Не начался

По информации источника, стадион имени Йохана Кройфа является одним из основных претендентов на проведение матча 4-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Валенсией» 13 или 14 сентября.

«Олимпико де Монжуик» не сможет принять игру из-за концерта, который пройдёт 12-го числа, а «Камп Ноу», где проходила реконструкция, пока не получил зелёный свет на возобновление работы.

Как сообщал Mundo Deportivo несколько дней назад, Ла Лига исключила возможность изменения даты проведения поединка и переноса его на домашнюю арену «Валенсии» — «Месталью». Клуб также исключил другие варианты, например, переезд на стадион «Монтиливи», где выступает «Жирона».

По данным MD, Ла Лига не возражает против выбора стадиона «Йохан Кройф», несмотря на то, что его вместимость составляет 6000 зрителей по сравнению с 55 000 на «Монжуике».

Если «Барса» официально обратится с таким вариантом, то комиссии Ла Лиги нужно будет убедиться, что стадион соответствует всем требованиям, касающимся ключевых вопросов, таких как безопасность, турникеты, зона для прессы и так далее. То же самое касается и наличия технологии VAR. Однако, если каталонский клуб запросит об этом заблаговременно, эта технология может быть установлена ​​временно и в порядке исключения.

