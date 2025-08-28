«Челси» и «Милан» торгуются по поводу трансфера Нкунку

1756366897

вчера, 10:41

«Челси» и «Милан» продолжают переговоры о возможном трансфере французского нападающего .

Итальянский клуб предложил 28,5 млн фунтов стерлингов и возможные бонусы. Лондонцы оценивают своего игрока в 34,5 млн.

Ранее появилась информация о том, что «Милан» уже согласовал пятилетний контракт с Нкунку.