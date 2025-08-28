«Челси» и «Милан» торгуются по поводу трансфера Нкунку

«Челси» и «Милан» продолжают переговоры о возможном трансфере французского нападающего Кристофера Нкунку.
Итальянский клуб предложил 28,5 млн фунтов стерлингов и возможные бонусы. Лондонцы оценивают своего игрока в 34,5 млн.
Ранее появилась информация о том, что «Милан» уже согласовал пятилетний контракт с Нкунку.
Пулишича в свое время им за копейки отдали, который один из лучших в СериАле, гораздо лучше распиаренного Леао, которого сами оценивают в 80-100 млн. Жиру им буквально подарили, пойдя навстречу «старому» игроку и самому Милану. А когда этим летом захотели купить у них Меньяна, у которого всего год до окончания контракта, и который сам хотел перейти в Челси, загнули за него ценник и не отпустили.
