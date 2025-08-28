 
«Челси» и «Милан» торгуются по поводу трансфера Нкунку

вчера, 10:41

«Челси» и «Милан» продолжают переговоры о возможном трансфере французского нападающего Кристофера Нкунку.

Итальянский клуб предложил 28,5 млн фунтов стерлингов и возможные бонусы. Лондонцы оценивают своего игрока в 34,5 млн.

Ранее появилась информация о том, что «Милан» уже согласовал пятилетний контракт с Нкунку.

Nifan
Nifan
вчера в 11:02
Милан у мафии что ли денег занял? Или продали кого то?(я просто что то упустил этот момент)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:51, ред.
Не уступать этим неблагодарным!
Пулишича в свое время им за копейки отдали, который один из лучших в СериАле, гораздо лучше распиаренного Леао, которого сами оценивают в 80-100 млн. Жиру им буквально подарили, пойдя навстречу «старому» игроку и самому Милану. А когда этим летом захотели купить у них Меньяна, у которого всего год до окончания контракта, и который сам хотел перейти в Челси, загнули за него ценник и не отпустили.
3udcdnhc4f7k
3udcdnhc4f7k
вчера в 10:42
Милан будет торговаться до последнего, за каждый цент.
