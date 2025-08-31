 
ЦСКА находится на финальной стадии подписания хавбека «Витории»

вчера, 09:33

Полузащитник «Витории» Томас Хандель находится в шаге от перехода в ЦСКА.

По информации источника, московский клуб близок к завершению сделки с 24-летним португальцем. Общая сумма трансфера составит 6 млн евро и дополнительные бонусы.

oFANATo
oFANATo
вчера в 16:24
Ждём фотку с Бабаевым.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 15:29
тут явно не без подвоха. возможно продают 50% прав
vsjjsjhrt388
vsjjsjhrt388
вчера в 15:10
Наверняка раза в два переплачивают.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:24
Фабио настаивал на его кандидатуре. Томас надёжен в обороне, Кисляк и Обляков склонны к атаке. Кашу маслом не испортить)))))😊
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
В ЦСКА их уже трое. Кисляк,Вильягры и Обляков. Да и Лионель тоже опорник. Не многовато ли? На лавку?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:03
Вроде бы хороший опорник. Посмотрим, удачи ему в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:12
А как же предстоящий лимит?
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 10:10
Его, бл..., трансфермаркт в 13 оценивает. Как Витория на 6 согласилась?
Capral
Capral
вчера в 09:49, ред.
Всегда завидовал ЦСКА на Гинера. Мало того, что умнейший мужик, так ещё и в футболе тонко разбирается и любит футбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:39
гинер редко ошибается в игроках...
