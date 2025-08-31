ЦСКА находится на финальной стадии подписания хавбека «Витории»

1756621987

вчера, 09:33

Полузащитник «Витории» находится в шаге от перехода в ЦСКА .

По информации источника, московский клуб близок к завершению сделки с 24-летним португальцем. Общая сумма трансфера составит 6 млн евро и дополнительные бонусы.