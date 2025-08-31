Гендиректор «Спартака» обвинил «Утрехт» в срыве переговров по Элькаруани

Генеральный директор московского «Спартака» высказался о ситуации, связанной с неудавшимся трансфером марокканского защитника «Утрехта» .

Мы действительно интересовались Элькаруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне.