 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор «Спартака» обвинил «Утрехт» в срыве переговров по Элькаруани

вчера, 09:39

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации, связанной с неудавшимся трансфером марокканского защитника «Утрехта» Суффьяна Элькаруани.

Мы действительно интересовались Элькаруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЦСКА находится на финальной стадии подписания хавбека «Витории»
Вчера, 09:33
Слухи«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о трансфере Джику
30 августа
СлухиБывший полузащитник ЦСКА Бистрович перейдёт в «Акрон»
30 августа
Слухи«Васку да Гама» не подпишет защитника «Спартака» Дуарте
30 августа
Слухи«Флуминенсе» рассчитывает подписать защитника «Зенита» Нино ближайшей зимой
30 августа
СлухиСперцян может продолжить карьеру в АПЛ
30 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 14:56
Лучше подписали б защитника из Турции,он и в Москве уже был,ждал подписания,а вы захотели Нидерланды,эти тюльпаны никогда не простят Промеса что мы его защищали.
edu1972
edu1972
вчера в 13:16
А зачем? Ищите в своей стране таланты, они есть
Vilar
Vilar
вчера в 12:54
Ну, конечно, никто никогда, не скажет - я дурак.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:51
Надавили на Утрехт ... и все дела. А Малышев, как тот ребёнок, за деревьями леса не видит.
LAN
LAN
вчера в 09:59
Как записаться на конкурс "Без призов"????
У меня табличка с вопросом выпадает рандомно и не каждый месяц. В августе повезло.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 09:52
Изначально было понятно, что этот трансфер по какой-либо причине сорвётся. Этому игроку нечего делать в РПЛ. Он достоин большего и в Утрехте думают, что смогут заработать больше.
lotsman
lotsman
вчера в 09:50
В цене не сошлись? Марокканцы много запросили?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 