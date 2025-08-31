Гендиректор «Спартака» обвинил «Утрехт» в срыве переговров по Элькаруани

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации, связанной с неудавшимся трансфером марокканского защитника «Утрехта» Суффьяна Элькаруани.
Мы действительно интересовались Элькаруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне.
У меня табличка с вопросом выпадает рандомно и не каждый месяц. В августе повезло.
У меня табличка с вопросом выпадает рандомно и не каждый месяц. В августе повезло.