Игрок «Спартака» Умяров провел урок в рамках проекта «Футбол в школе»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров провел урок футбола совместно с тренерами в школе №2097 в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе».
«От всей души хотелось бы поздравить вас с началом учебного года, — сказал Умяров во время приветственного слова. — Ученикам хотелось бы пожелать успехов, удачи, наслаждайтесь каждым днем, проведенным здесь, потому что потом вы будете вспоминать это время с теплотой. Учителям и родителям хочется пожелать здоровья, терпения, оно вам пригодится, и постараться пробудить в каждом ученике желание учиться и достигать самых высоких целей».
1 сентября стартовал новый сезон «Футбола в школе». С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников.
«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.
