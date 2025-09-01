 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игрок «Спартака» Умяров провел урок в рамках проекта «Футбол в школе»

вчера, 09:32

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров провел урок футбола совместно с тренерами в школе №2097 в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе».
«От всей души хотелось бы поздравить вас с началом учебного года, — сказал Умяров во время приветственного слова. — Ученикам хотелось бы пожелать успехов, удачи, наслаждайтесь каждым днем, проведенным здесь, потому что потом вы будете вспоминать это время с теплотой. Учителям и родителям хочется пожелать здоровья, терпения, оно вам пригодится, и постараться пробудить в каждом ученике желание учиться и достигать самых высоких целей».
1 сентября стартовал новый сезон «Футбола в школе». С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников.
«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клубы РПЛ в сентябре проведут встречу с министром спорта России
30 августа
Защитник «Зенита» подарил свою игровую майку главному тренеру «Пари НН»
30 августа
Даку посвятил голы в ворота «Оренбурга» умершему дедушке
30 августа
ОфициальноБанк России выпустит памятные монеты, посвящённые футбольным клубам
29 августа
Дуглас Сантос, который получил паспорт РФ, принял приглашение Бразилии
26 августа
Футбольная школа «Динамо» может появиться в Буркина-Фасо
26 августа
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
Рапортуют бодро - только в основном это как правило будет на "бумаге"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 