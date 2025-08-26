Дуглас Сантос, который получил паспорт РФ, принял приглашение Бразилии

Тьяго Фрейтас, технический директор агентства TFM Agency, которое представляет интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ответил на вопрос, принял ли его клиент сыграть за сборную Бразилии в матчах отбора на ЧМ-2026 с Чили и Боливией. Ранее футболист получил вызов в сборную Бразилии.
Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его.
Дуглас Сантос получил паспорт РФ осенью прошлого года. Если он сыграет за сборную Бразилии, то снова будет считаться легионером в РПЛ.
Может все и счастливы будут..(кроме Кандаурова)....и Дуглас за сборную сгоняет....и у наших игроков лишняя единица в составе появится...и Карпину голову ломать не надо звать Дугласа или нет...
Главное чтоб всем добрым людям было хорошо.....
Может все и счастливы будут..(кроме Кандаурова)....и Дуглас за сборную сгоняет....и у наших игроков лишняя единица в составе появится...и Карпину голову ломать не надо звать Дугласа или нет...
Главное чтоб всем добрым людям было хорошо.....