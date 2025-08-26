 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дуглас Сантос, который получил паспорт РФ, принял приглашение Бразилии

вчера, 17:47

Тьяго Фрейтас, технический директор агентства TFM Agency, которое представляет интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ответил на вопрос, принял ли его клиент сыграть за сборную Бразилии в матчах отбора на ЧМ-2026 с Чили и Боливией. Ранее футболист получил вызов в сборную Бразилии.

Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его.

Дуглас Сантос получил паспорт РФ осенью прошлого года. Если он сыграет за сборную Бразилии, то снова будет считаться легионером в РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футбольная школа «Динамо» может появиться в Буркина-Фасо
Вчера, 10:02
Станкович объяснил пропуск пресс-конференции после матча с «Зенитом»
23 августа
Девушка-интервьюер «поплыла», перепутав московское «Динамо» с минским
21 августа Видео
Миранчук о целях прилёта в Москву: «Вы все прекрасно всё понимаете»
21 августа
В матче Кубка России игрок не попал в ворота с очень близкого расстояния
20 августа
Подкользин стал самым высоким игроком в истории футбола, сыграв за «Амкал»
19 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:28, ред.
Парень ничего не теряет...гражданство остаётся...налоги платить будет как местный...за сборную полтора часа может и отбегает если мечта такая под закат карьеры....с ужесточением лимита Зенит всё равно выходит на большую РПЛьную ярмарку...и паспортистов скоро будет хоть штабелями складывай....да и долго ли Дугласу в РПЛ пылить осталось...парню 32-й год...может скоро в Бразилию....нести ученье Семака в тамошние непродвинутые массы...))

Может все и счастливы будут..(кроме Кандаурова)....и Дуглас за сборную сгоняет....и у наших игроков лишняя единица в составе появится...и Карпину голову ломать не надо звать Дугласа или нет...
Главное чтоб всем добрым людям было хорошо.....
112910415
112910415
вчера в 19:13
Расстроил Медведева...
Futurista
Futurista
вчера в 19:11
Народ не кипятитесь)...э то же событие достойное книги рекордов Гиннеса...российский гражданин будет играть за сб. Бразилии)...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:28
Выбор очевиден. Кто бы отказался от сборной Бразилии??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:23
Видимо пора ужесточать закон о гражданстве РФ. Ясно, что Газпром раздает паспорта только для преодоления лимита. Никаких заслуг у этих футболистов перед нашей страной нет, языка они нашего не знают, законы игнорируют. Кому это надо? Возможно Миллеру и Шурику. Нам гражданам России это не нужно. Поря это прекращать безобразие. Где обещанные экзамены на знание русского языка и законов РФ. Пора возбуждать дела о незаконном предоставлении гражданства двум арбайтерам Зенита.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:18
Вот и выдавай им после этого паспорта. Интересно, сколько должностных лиц нарушили законы при оформлении и выдаче документа?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 