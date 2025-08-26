Дуглас Сантос, который получил паспорт РФ, принял приглашение Бразилии

1756219676

вчера, 17:47

Тьяго Фрейтас, технический директор агентства TFM Agency, которое представляет интересы защитника «Зенита» , ответил на вопрос, принял ли его клиент сыграть за сборную Бразилии в матчах отбора на ЧМ -2026 с Чили и Боливией. Ранее футболист получил вызов в сборную Бразилии.

Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его.