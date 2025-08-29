 
«Фенербахче» выплатит уволенному Моуриньо 15 млн евро неустойки

goalaktika
goalaktika
вчера в 22:27
Великий раздражитель и бизнесмен в мире футбола, это конечно же Маур)) Уверен, что он без работы не останется и разведет кого-то ещё))
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:04
Хуже всех сейчас одному новоиспеченному игроку Фенера - Эдсону Альваресу, который только недавно напрасился, что бы его отпустили в аренду из ВХЮ в Фенербахче, т к очень сильно хотел поработать с Жозе и сам тренер был поддержал мексиканца, обещав тому место в составе и игру в ЛЧ... но увы и ах, Фенер пролетел мимо ЛЧ, а Жозе отправили в отставку....а Альваресу теперь год играть в Турции))))))
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 19:03
Моуринию давай возрашайся МАН ЮНАЙТЕД МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ АПЛ ТЫ МОЖЕШ ПАМОЧ МЮ НАДО УВОЛИТ АМОРИМА И ПРИГЛАСИТЬ ОПОТНОГО МОУРИНИЮ
evge78
evge78
вчера в 16:23
Очень рад за Моуриньо. Ушёл от тех, кто обещал ему топ-состав, а подписали середняков. Галатасарай намного более заинтересован в успехе, чем Фенер. Осимхен и Сане - это для турецкой лиги звезды первой величины. С Дюраном, Талиской, Эн-Несири не просто что-то выиграть. Дюран вообще только пришёл, ещё не набрал игровых кондиций. Моуриньо верно раскритиковал руководство, они не хотят выигрывать, боятся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
Против кого можно ожидать его лучшим ? Против вчерашней Бенфики ? С Бахчей ? А это реально ?
Вспомните Анчелотти в Эвертоне... Ну и ? Че там Великий Карло заоблачного нарулил ?

Полудеревянный МЮ 9-й год после него как ищет коуча... и что клуб выиграл после ухода Мавриньи за всё это время ?

Мертвая Рома с ним взяла ЛК, а в следующем сезоне должна была брать ЛЕ ( судейский беспредел стал тому преградой)

Ну ... и в каком же месте он лажу дал ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
В данном клубе - нет....
Ожидал лучшего от него....на посту тренера Фенербахче...

В прошлом сезоне не отквалиффицировался в ЧЛ уступив Лиллю....в этом сезоне Бенфике.....
В Турции тоже проиграно всё......

С уважением отношусь к этому неординарному тренеру.....но Фенербахче с таким же успехом мог и Сашу Мостового пригласить.....
И скандалов было бы меньше...и 15 млн неустойки не понадобилось....
Хватило бы 14-ти...))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
Моуриньо неуспешен ?! Джэк, вы ли это ? )))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:41
Вот как Моуриньо удаётся подписывать такие контракты, в которых всё трактуется в его пользу. Причём он делает это постоянно и абсолютно со всеми клубами. Клубам впору называть такие соглашения кабалой. Интересно, кто следующая жертва португальского мошенника? Или он заканчивает тренировать клубы? Денег он много поднял за всю свою жизнь и обеспечил безбедную жизнь себе и своей семье. Вот в этом Моуриньо большой молодец. А как тренер Жозе закончился уже давно, видимо тогда, когда с Интером выиграл всё.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:27
Странно всё в этом мире....
Кто старается и успешен - тому стальную рельсу....
Кто плохо работает и неудачен - тому 15 млн евро....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:24, ред.
Ему даже неинтересно чего то добиться с каким то клубом. Дважды выиграл лигу чемпионов. Есть победа в лиге Европы. Куча чемпионств с Челси. Теперь можно хартурит, скандалит, заставит себя уволит, и получат неустойку)) проверенная с временем схема физрука.
Брулин
Брулин
вчера в 12:14
круговорот физруков вокруг бабла
YNWA
YNWA
вчера в 12:01
Умеет Моуриньо деньги зарабатывать!
