«Фенербахче» выплатит неустойку уволенному сегодня главному тренеру команды Жозе Моуриньо.
По информации источника, туркам придётся заплатить 15 млн евро компенсации 62-летнему специалисту за досрочное расторжение контракта.
Кто старается и успешен - тому стальную рельсу....
Кто плохо работает и неудачен - тому 15 млн евро....
