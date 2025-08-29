«Фенербахче» уволил Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов

Стамбульский «Фенербахче» объявил о расставании с главным тренером Жозе Моуриньо.
В заявлении клуба, опубликованном в соцсетях, сказано следующее:
Нами принято решение расстаться с Жозе Моуриньо. Клуб благодарит его за вклад в развитие команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере.
Ранее «Фенербахче» во второй раз подряд под руководством Моуриньо не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив в последнем раунде квалификации португальской «Бенфике». Перед решающим матчем в Лиссабоне португалец раскритиковал руководство клуба за отсутствие необходимых трансферов.
В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Турции, проиграв борьбу за титул «Галатасараю», а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.
В итоге клуб остаётся с "разобранной" командой и плачевными результатами, а "The Special One" с приличной суммой, выплаченной клубом как неустойка за односторонний разрыв контракта, в виде полной зарплаты до конца контракта.
Я удивляюсь только одному, где берутся эти "гении", которые после всего этого и дальше видят в Моуринью высококлассного специалиста (каким он действительно был в лучшие годы своей тренерской карьеры), и нанимают его на работу, платя не малые зарплаты.
