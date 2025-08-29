 
«Фенербахче» уволил Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов

вчера, 11:06

Стамбульский «Фенербахче» объявил о расставании с главным тренером Жозе Моуриньо.

В заявлении клуба, опубликованном в соцсетях, сказано следующее:

Нами принято решение расстаться с Жозе Моуриньо. Клуб благодарит его за вклад в развитие команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее «Фенербахче» во второй раз подряд под руководством Моуриньо не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив в последнем раунде квалификации португальской «Бенфике». Перед решающим матчем в Лиссабоне португалец раскритиковал руководство клуба за отсутствие необходимых трансферов.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Турции, проиграв борьбу за титул «Галатасараю», а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:28
Он после каждого увольнения по 15 лямов забирает. Я всегда был почитателем Моура, но здесь уже мне кажется перегиб. Хотя чужие деньги смысла нет считать.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ evge78 (раскрыть)
вчера в 22:16
Моур это тренер, от которого ждут, что команда выиграет юольше, чем стоит. Так было с порту и интером. Поэтому логично, что хотя бы Турцию он зацепит. Ну, или хотя бы в топ32 команды европы пообьется. Почему с Порту он мог статть номер один в европе, а с фенером не может стать хотя бы номер31? Маур не выиграл лч ни с реалом, ни с челси. Не выиграл премьер лигу с топовым составом мю. Полностью провалился с тотенхемом, а также неоднократно проваливался в простеньком чемпионате италии с крепкой ромой, в то время как топтренеры там даже с наполи побеждают. Его клубы последние лет десять не входят в топ по продвинутой статистике и попросту не создают достаточно моментов за игру. Они играют хуже, чем стоимость составов. Раньше было наоборот. Маур совершает пике от приглашения в реал до пинка под зад из... Фенербахче. И это пике затянудось, вряд ли удасться воспрянуть, подобно анчелотти и зацепить 1-2 лиги чемпионов перед пенсией или выиграть че и/или чм с португалией. Напомню, что он не брал лч 15 лет. Занавес
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 19:06
Только ты можеш памоч МЮ только ты надо вернуть МОУРИНИЮ МАН ЮНАЙТЕД
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 19:05
Моуринию у тебя не законченны дело МАН ЮНАЙТЕД ДАВАЙ ВОЗРОШАЙСЯ МЮ МЫ С ТАБОЙ
evge78
evge78
вчера в 16:02, ред.
Кажется, Моуриньо обещали топ-состав собрать в Фенербахче. И, вот я смотрю на состав Фенера, где в нём топ-игроки?Дюран, Талиска, Эн-Несири, Фред? В Галатасарае - Осимхен, Сане. Это топ-игроки. Я не понимаю, как может Фенер обыграть Галатасарай или Бенфику, если состава для этого нет? Удачей, или гением тренера? Гвардиола топ-составом проиграл недавно Тоттенхэму, и до этого был ряд неудач с командами значительно уступающим по стоимости и умениям. Моуриньо дважды вывел Рому в финалы и один раз победил. После него никто этого достичь не смог. С Манчестером выиграл Лигу Европы и второе место в Лиге. Это же теперь фантастикой кажется, не правда ли?
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:17
Маур всё, покатился с горочки.
jRest
jRest
вчера в 14:11
Сильнее всего от этой новости напрягся Станкович.
hate.
hate.
вчера в 14:00
В Вэст Хэм!
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 13:56
Моуриньо уже давно как тренер спекся. Неужели еще найдутся глупцы желающие нанять его после многочисленных провалов в предыдущих клубах?
nikolah
nikolah
вчера в 13:51
Люблю Маура, но как будто бы он исчерпал себя как тренер, хотелось бы ошибаться, но пока как есть.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 13:22
Да, конечно, не в Бенфике дело. Он оказался не в состоянии даже в чемпионате составить конкуренцию Галатасараю. Давно уже посредственный тренер, без новых идей, а старые не работают.
112910415
112910415
вчера в 13:13
И с неустойкой всё норм!
Vilar
Vilar
вчера в 12:58
Очередной провал выскочки-болтуна.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:17
Моуриньо опаздал, а какой мог тандем получиться "Зарема-Мауриньо".
Хотя если Зарема вернётся в Спартак... то всё может быть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:12
Очередной конфуз "особенного балабола".
Давно пора уже верблюдам хвосты крутить на пару с дырявым.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:48
Это уже классика с клубами, которых тренирует "особенный". Приходит в клуб, делает громкие заявления и подаёт большие надежды, потом много, много говорит, зачастую всякий провокационный бред, клуб обрастает скандалами, на фоне всего этого команда показывает плохие результаты, и по финалу Моурьнью увольняют.

В итоге клуб остаётся с "разобранной" командой и плачевными результатами, а "The Special One" с приличной суммой, выплаченной клубом как неустойка за односторонний разрыв контракта, в виде полной зарплаты до конца контракта.

Я удивляюсь только одному, где берутся эти "гении", которые после всего этого и дальше видят в Моуринью высококлассного специалиста (каким он действительно был в лучшие годы своей тренерской карьеры), и нанимают его на работу, платя не малые зарплаты.
Nenash
Nenash
вчера в 11:44
Болтун - на выход.. 👉
AKH
AKH
вчера в 11:42
С голода не помрет :) Еще и неустойку получит. Умеют же люди устраивать себе жизнь.. :)
93zrr3w4uqyq
93zrr3w4uqyq
вчера в 11:37
Мауриньо захотел в спартак, какая ему разница где в середине таблицы болтаться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:27, ред.
При Моуриньо Фенербахче стал только слабей во всех отношений. Нет игры, зато были скандалы. Чего стоит выходка с нгл.тренерос Галатасарая))) мерзкий тип. То в глаз палец тыкает в Испании, то хамит клубному врачу Челси, то ведёт переговоры с МЮ, когда Луи Ван Гал все ещё гл.тренер МЮ
Romeo 777
Romeo 777 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:26
Да там дело не только в Бенфике…Моуриньо еще в прошлом сезоне слишком много болтал и после постоянных поражений тому же Галатасараю творил дичь 😁
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:21
Моуриньо сделал себе имя ,, имя работает за него. Но как тренер, уже лет 7 он слабый. Посредственность. До Моуриньо Фенербахче работал местный тренер, при нем команда набрала рекордные 99 очков. И все равно стала вторым. Клуб уволил его,, и пригласили португальца. Большая ошибка. Нет чемпиоеств, нет лиги чемпионов. Зато есть выжженная земля после Моуриньо. Скорей всего возглавит сборную Португалию или босс Ноттингема притащит в АПЛ. Чтоб потом слушать его недовольные слова
Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:20
Спартак уже позвонил. Ждёт ответа.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:12, ред.
Моуриньо много чего о клубе наговорил, но его выходки терпели ради Лиги чемпионов. Где он теперь всплывёт?
Брулин
Брулин
вчера в 11:08
Странные люди. Чего они хотели? Пройти Бенфику, которой в этом сезоне забить пока никто не в состоянии?!
