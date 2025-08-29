«Фенербахче» уволил Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов

1756454797

вчера, 11:06

Стамбульский «Фенербахче» объявил о расставании с главным тренером .

В заявлении клуба, опубликованном в соцсетях, сказано следующее:

Нами принято решение расстаться с Жозе Моуриньо. Клуб благодарит его за вклад в развитие команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее «Фенербахче» во второй раз подряд под руководством Моуриньо не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив в последнем раунде квалификации португальской «Бенфике». Перед решающим матчем в Лиссабоне португалец раскритиковал руководство клуба за отсутствие необходимых трансферов.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Турции, проиграв борьбу за титул «Галатасараю», а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.