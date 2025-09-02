CAS отклонил апелляцию «Динамо» на решение по футболисту Норманну

1756795628

вчера, 09:47

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) не удовлетворил иск московского «Динамо» к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну. Об этом сообщили в пресс-службе CAS .

3 марта 2024 года генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на действия Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола ( ФИФА ), которая обязала игрока выплатить клубу компенсацию. 13 мая Пивоваров рассказал, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по норвежскому полузащитнику, так как хочет получить больше денег. 16 мая CAS зарегистрировал иск «Динамо» к футболисту и клубу «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

«29 августа 2025 года были вынесены следующие решения. Апелляция, поданная Норманном на решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА , отклонена. Апелляции „Динамо“ и „Аль Раед“ отклонены. Решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА , подтверждается», — говорится в сообщении.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. С июля 2025 года Норманн выступает за «Аль-Сайлию».