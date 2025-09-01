 
Болельщики на игре Россия — Иордания смогут спеть «За тебя, Родина-мать»

01 сентября 2025, 20:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияЗавтра в 20:00 Не начался

Болельщики на товарищеском матче сборных России и Иордании по футболу смогут исполнить во время игры припев песни группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать». Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Игра пройдет 4 сентября на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:00 мск.

«На матче сборных России и Иордании номер открытия будет посвящен Году защитника Отечества, а на на 80-й минуте пройдет флешмоб на трибуне в память о годовщине Победы. На табло „Лукойл-Арены“ появятся слова припева песни группы „Любэ“ „За тебя, Родина-мать“. Пришедшие зрители смогут всем стадионом поддержать патриотическую акцию РФС», — сказал Терешин.

Ранее РФС сообщил, что осенние матчи сборной России будут посвящены Году защитника Отечества. Организация продолжит реализацию программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». С песней «Жди меня домой» перед игрой сборных России и Иордании выступят Socrat и Хор Сретенского монастыря.

Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
