У капитана «Вест Хэма» произошла перепалка с болельщиками

1756279977

вчера, 10:32

Между болельщиками «Вест Хэма» и вингером команды произошла перепалка.

После поражения лондонского клуба на выезде со счётом 2:3 от «Вулверхэмптона» в матче 1/32 финала Кубка Английской Лиги капитан «молотобойцев» направлялся в сторону ворот, где располагались болельщики гостей. Фанаты выразили недовольство, крича и жестикулируя в сторону футболиста, который остановился, чтобы ответить, прежде чем его оттащили стюарды и товарищи по команде.

Боуэн выглядел явно разозлённым, указывая пальцем на толпу, пока они обменивались словами, прежде чем игрока проводили в туннель.

Спустя несколько часов Боуэн извинился на своей странице в социальной сети за свою реакцию: