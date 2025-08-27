У капитана «Вест Хэма» произошла перепалка с болельщиками

Между болельщиками «Вест Хэма» и вингером команды Джарродом Боуэном произошла перепалка.
После поражения лондонского клуба на выезде со счётом 2:3 от «Вулверхэмптона» в матче 1/32 финала Кубка Английской Лиги капитан «молотобойцев» направлялся в сторону ворот, где располагались болельщики гостей. Фанаты выразили недовольство, крича и жестикулируя в сторону футболиста, который остановился, чтобы ответить, прежде чем его оттащили стюарды и товарищи по команде.
Боуэн выглядел явно разозлённым, указывая пальцем на толпу, пока они обменивались словами, прежде чем игрока проводили в туннель.
Спустя несколько часов Боуэн извинился на своей странице в социальной сети за свою реакцию:
Прошу прощения у болельщиков за сегодняшнюю реакцию. Я страстный человек и буду бороться каждый раз, когда выхожу на поле.
Но мне нужно подавать лучший пример, и вы, болельщики, знаете, как сильно я люблю вас и этот клуб. Мы вместе переживём трудные времена и увидимся в воскресенье.