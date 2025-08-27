 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Кубок Английской Лиги 2025/2026

У капитана «Вест Хэма» произошла перепалка с болельщиками

вчера, 10:32
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Между болельщиками «Вест Хэма» и вингером команды Джарродом Боуэном произошла перепалка.

После поражения лондонского клуба на выезде со счётом 2:3 от «Вулверхэмптона» в матче 1/32 финала Кубка Английской Лиги капитан «молотобойцев» направлялся в сторону ворот, где располагались болельщики гостей. Фанаты выразили недовольство, крича и жестикулируя в сторону футболиста, который остановился, чтобы ответить, прежде чем его оттащили стюарды и товарищи по команде.

Боуэн выглядел явно разозлённым, указывая пальцем на толпу, пока они обменивались словами, прежде чем игрока проводили в туннель.

Спустя несколько часов Боуэн извинился на своей странице в социальной сети за свою реакцию:

Прошу прощения у болельщиков за сегодняшнюю реакцию. Я страстный человек и буду бороться каждый раз, когда выхожу на поле.

Но мне нужно подавать лучший пример, и вы, болельщики, знаете, как сильно я люблю вас и этот клуб. Мы вместе переживём трудные времена и увидимся в воскресенье.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Для нас жизнь – для вас зарплата». Фанаты «Спартака» вывесили баннер
26 августа Фото
ОфициальноФанатам «Марселя» запретили посещать матч против «Лиона»
26 августа
«Рубин» продал все билеты на матч против «Спартака»
23 августа
Доннарумма попрощался с болельщиками «Пари Сен-Жермен»
23 августа Фото
Болельщики в Колумбии забросали стадион обувью в знак протеста
21 августа
Фанат «Ман Юнайтед» не стрижётся, пока клуб не выиграет 5 матчей подряд
18 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:46
Такова жизнь...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 10:43
Шикарный матч и победа волков!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 