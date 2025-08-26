Фанатам «Марселя» запретили посещать матч против «Лиона»

1756215302

вчера, 16:35

Болельщики «Марселя» не смогут присутствовать на выездном матче своей команды против «Лиона».

Согласно постановлению местной префектуры, в день игры фанатам гостей будет запрещено въезжать в центр Лиона и прилегающие районы, а также находиться вблизи стадиона.

Выезды «Марселя» очень часто заканчиваются массовыми беспорядками. Между болельщиками команд имеет место давняя агрессивная вражда. В связи с этим уместно ограничить свободу передвижения любых лиц, называющих себя болельщиками марсельского клуба, в непосредственной близости от арены и на её территории.

Напомним, что в «Марселе» недавно случился скандал, связанный с футболистами. После одного из матчей игроки этого клуба Адриен Рабьо и Джон Роу устроили драку между собой.