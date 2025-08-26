 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2025/2026

Фанатам «Марселя» запретили посещать матч против «Лиона»

вчера, 16:35
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсель31.08.2025 в 21:45 Не начался

Болельщики «Марселя» не смогут присутствовать на выездном матче своей команды против «Лиона».

Согласно постановлению местной префектуры, в день игры фанатам гостей будет запрещено въезжать в центр Лиона и прилегающие районы, а также находиться вблизи стадиона.

Выезды «Марселя» очень часто заканчиваются массовыми беспорядками. Между болельщиками команд имеет место давняя агрессивная вражда. В связи с этим уместно ограничить свободу передвижения любых лиц, называющих себя болельщиками марсельского клуба, в непосредственной близости от арены и на её территории.

Напомним, что в «Марселе» недавно случился скандал, связанный с футболистами. После одного из матчей игроки этого клуба Адриен Рабьо и Джон Роу устроили драку между собой.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рубин» продал все билеты на матч против «Спартака»
23 августа
Доннарумма попрощался с болельщиками «Пари Сен-Жермен»
23 августа Фото
Болельщики в Колумбии забросали стадион обувью в знак протеста
21 августа
Фанат «Ман Юнайтед» не стрижётся, пока клуб не выиграет 5 матчей подряд
18 августа
ОфициальноСтала известна цена самого дешёвого билета на матч Россия — Иордания
15 августа
Фанаты «Локомотива» переделали песню Леди Гаги, посвятив её Батракову
15 августа
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 