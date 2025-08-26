 
«Для нас жизнь – для вас зарплата». Фанаты «Спартака» вывесили баннер

вчера, 21:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Болельщики «Спартака» выразили недовольство футболистами команды во время матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

Фанаты «красно-белых» вывесили баннер, на котором было написано: «Для нас жизнь – для вас зарплата».

Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:12
Привет Владимир!

Где то так)

Бегали бы все как ваш Роберто Барбоза)) и таких банеров не было бы.
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 09:03
Олег, привет! Замени ромбик на слово "Спартак" и ты поймёшь смысл этого баннера
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:54
Просто первое слово "Игра" не написали...

А так это намёк - предупреждение бездельникам...)
ABir
ABir
вчера в 23:13, ред.
Не понятно, когда Спартак с Оренбургом играл, но раз после этого пошли победы, значит помогло включится.
Генрих Карлович
Генрих Карлович
вчера в 22:55
А Оренбург здесь при чем ?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:43
Ну и что фанаты собирались сказать этим баннером? Что означает подобное, почти философское изречение "Для нас жизнь - для вас зарплата"? Сами знают? Слишком преувеличивают господа фанаты свою роль в футболе. Они просто мешают нормальным болельщикам смотреть футбол. Небось ещё и файеры на стадион притащили? Вообще, лозунг должен быть очень простым и понятным - долго морщить лоб, читая его, не стоит. А лучше без них совсем..
vaphaddprrm4
vaphaddprrm4
вчера в 22:19
Такие баннеры не придают команде вдохновения.
Гость
