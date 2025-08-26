Болельщики «Спартака» выразили недовольство футболистами команды во время матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».
Фанаты «красно-белых» вывесили баннер, на котором было написано: «Для нас жизнь – для вас зарплата».
Где то так)
Бегали бы все как ваш Роберто Барбоза)) и таких банеров не было бы.
А так это намёк - предупреждение бездельникам...)
