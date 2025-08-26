1756232252

вчера, 21:17

Болельщики «Спартака» выразили недовольство футболистами команды во время матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

Фанаты «красно-белых» вывесили баннер, на котором было написано: «Для нас жизнь – для вас зарплата».