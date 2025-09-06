  • Поиск
Хавбек «Сандерленда» продолжит карьеру в Польше

сегодня, 10:31

Полузащитник «Сандерленда» Милан Алексич перешел в польский клуб «Краковия». Игрок будет выступать за эту команду на правах аренды на один сезон.

Спортивный директор «Сандерленда» Кристиан Спикман сказал: «В свои 20 лет Милан является игроком, обладающим потенциалом для продвижения на следующий уровень, но для этого ему необходимо регулярно играть в подходящей среде. „Краковия“ хорошо начала сезон в национальном чемпионате, и этот переход предоставит Милану платформу для развития, которая ему нужна в данный момент».

Алексич присоединился к «Сандерленду» в прошлом году из сербского «Раднички 1923».

